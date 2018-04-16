70.4 % الحصة السوقية لفيرنا من سيارات الركوب الصغيرة

أحمد شوقياستحوذت هيونداي فيرنا على 70.4% من مبيعات السيارات الملاكي صغيرة الحجم في مصر، والبالغة 2878 وحدة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" حلت رينو لوجان في المرتبة الثانية على قائمة السيارات الأكثر مبيعًا ضمن هذه الفئ

أحمد شوقي





استحوذت هيونداي فيرنا على 70.4% من مبيعات السيارات الملاكي صغيرة الحجم في مصر، والبالغة 2878 وحدة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” حلت رينو لوجان في المرتبة الثانية على قائمة السيارات الأكثر مبيعًا ضمن هذه الفئة بنسبة 14.3%، تبتعتها شيفروليه لانوس بواقع 6%، ثم هيونداي أكسنت بنسبة 2.6%، وشيفروليه أفيو بواقع 2.6%.

وفي المرتبة السادسة حلت فيات بونتو بنسبة 15%، تبعتها في المرتبة السابعة تويوتا ياريس- هاتشباك بنسبة 1%، ثم أوبل كروسا بواقع 0.9%، وسوزوكي سياز وسوزوكي سويفت درايز بـ0.2% لكل منهما، فيما استحوذت العلامات الأخرى مجتمعة على حصة سوقية لم تتجاوز 0.1%.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات صغيرة الحجم قد قفزت بشكل كبير خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من 2017، حيث وصلت نسبة النمو إلى 203% بزيادة 1927 سيارة بعد وصول المبيعات إلى 2878 وحدة، مقابل 951 وحدة.