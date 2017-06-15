70 % نسبة الإشغالات فى فندق أنوار المدينة

بلغت نسبة الاشغالات في فندق انوار المدينة موفينبيك خلال شهر رمضان الحالي

70 %، كما تصل إلى ١٠٠% خلال العشر الاواخر.



وقال عمرو العاصي نائب مدير عام أنوار المدينة موفنبيك، ان انوار المدينة يعد اكبر فندق فاخر حيث يستوعب اكثر من ثلث نزلاء هذة الفئة بالمدينة المنورة من خلال عدد الغرف الذى تجاوز ١٢٩٥ غرفة وجناحا بخلاف الاجنحة الملكيه، فضلا عن المطاعم التى اشتهر بها الفندق والتى استقطبت العديد من نزلاء الفنادق الاخرى.

وأوضح العاصي في بياز صحفي اليوم أن الفندق فى الشهر الكريم قد شهد ادخال تصاميم جديدة فى الردهات والمطاعم لتضفى مزيدا من البهجة وروحانية الشهر الكريم مع توفير مناطق خاصة لانتظار النزلاء وضيوفهم.شهر رمضان

وأضاف أن مطعم المضياف بالفندق أصبح علامة بارزة فى عالم ماكولات المدينة المنورة حيث يتسع لاكثر من ١٢٠ فردا يتمتعون باشهى الماكولات الشرقية والايطالية والتركية والهنديه، بالإضافة إلى قسم الماكولات البحريه، مشيرا إلى أن المستوى الرفيع لانوار المدينة حتم علينا افتتاح احدث صالة للالعاب الرياضية مجهزة باحدث الالعاب والاجهزة الرياضية وتم الحاق غرفة استرخاء مجهزة باحدث وسائل الراحه.

واشار إلى أن الفندق تتوافر فية كل مقومات النجاح، حيث انة الاقرب الى باب النساء ويضم نخبة كبيرة من المعارض الخاصة بالعلاقات التجارية العالمية وكذلك سوبر ماركت يلبى كل الاحتياجات.