70 مليون جنيه مبيعات مستهدفة للمأمون لصناعة المراتب

أحمد اللاهونى تسعى شركة المأمون لصناعة المراتب ومستلزمات السرير، للوصول بمبيعاتها السنوية خلال العام الحالى إلى 70 مليون جنيه. قدر وليد فتحى، مدير إدارى بالشركة، حجم الاستثمارات الكلية، التى ضختها المأمون على مدار 4 أعوام ماضية 100 مليون جنيه. قال فتحى إن الشركة تصدر منتجاتها إلى 8 أسواق «ا

أحمد اللاهونى

تسعى شركة المأمون لصناعة المراتب ومستلزمات السرير، للوصول بمبيعاتها السنوية خلال العام الحالى إلى 70 مليون جنيه.

قدر وليد فتحى، مدير إدارى بالشركة، حجم الاستثمارات الكلية، التى ضختها المأمون على مدار 4 أعوام ماضية 100 مليون جنيه.

قال فتحى إن الشركة تصدر منتجاتها إلى 8 أسواق «الأردن، وأستراليا، وليبيا، والسودان، والسعودية، والكويت، والبحرين، واليونان»، وتعمل من خلال مشاركتها فى المعارض الدولية كفيرنكس لاقتحام أسواق جديدة بالخليج وإفريقيا.

انطلقت فعاليات المعرض الدولى للأثاث والديكور والمفروشات «فيرنكس» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة 8 – 11 فبراير الحالي، على مساحة 40 ألف متر مربع بمشاركة 200 شركة من كبرى الشركات المحلية العاملة بمجال تصنيع الأثاث.

أضاف فى تصريح لـ«المال»، أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة 400 مرتبة و300 مفرش سرير يوميًا.

عن نسبة الإقبال من الزائرين على معرض فيرنكس للأثاث والديكور والمفروشات، أوضح أن المشاركة مقبولة، إذ وصلت نسبة الزائرين لمنتجات شركته إلى 40 %.

ارتفعت صادرات قطاع المفروشات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2017 بنسبة %4.8 لتبلغ 664 مليون دولار مقابل 443 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2016، وفقًا لسعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات.