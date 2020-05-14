70 مليون جنيه قيمة استهلاك الكهرباء عن شهر مارس بالفيوم

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أن إجمالى فواتير الكهرباء عن شهر مارس الخاصة بمحافظة الفيوم التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بلغ 70 مليون جنيه (استهلاك القطاعين المنزلى والتجاري).

أضاف المصدر لـ«المال» أن إجمالى ما تم تحصيله يصل إلى 68.4 مليون جنيه، من 597 ألف عميل، سدد 3000 عميل 800 ألف جنيه إلكترونياً عبر مواقع الشركة، والتطبيقات الإلكترونية لوزارة الكهرباء.

لفت إلى أن هناك تراجعًا فى قيمة الاستهلاك عن شهر فبراير، نتيجة ظروف تقييد التحرك، وتوقف بعض الأنشطة السياحية، أو التجارية خلال شهر مارس الماضى، متوقعاً ارتفاعها خلال أبريل نتيجة دخول فصل الصيف.

أوضح أنه تم ضخ استثمارات تصل إلى 10 ملايين جنيه بمحافظة الفيوم خلال 9 أشهر فى الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية مارس الماضى، عبر الموارد الذاتية لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

يذكر أن إجمالى عدد مشتركين محافظة الفيوم 71 ألفًا، وقامت الشركة بتنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة تتضمن «تنفيذ دائرتين كهرباء مع إنشاء لوحة توزيع الشيخ حسن بمدينة الفيوم يبلغ وإحلال شبكة الجهد المنخفض بمركز أبشواى بتكلفة استثمارية بلغت ( 1.25 ) مليون جنيه، وتم إحلال (86.6) كلم موصلات جهد منخفض، وتنفيذ إحلال شبكة الجهد المنخفض بمركز الفيوم شرق».

أدى تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها، إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين، وتأمين التغذية الكهربائية، ما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين. تقوم «مصر الوسطى» بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، ويتبعها بمحافظات «الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد» ويصل عدد مشتركيها إلى 3 ملايين مشترك، وهى إحدى وحدات ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.