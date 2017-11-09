70 مليون جنيه حجم محفظة تساهيل

شريف عمر علمت «المال» أن حجم محفظة التمويلات بشركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر، وصل إلى 70 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالى. وتأسست «تساهيل» فى يونيو 2015 برأسمال 40 مليون جنيه، وحصلت الشركة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانو

شريف عمر

علمت «المال» أن حجم محفظة التمويلات بشركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر، وصل إلى 70 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالى.

وتأسست «تساهيل» فى يونيو 2015 برأسمال 40 مليون جنيه، وحصلت الشركة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل متناهى الصغر.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين %90 لشركة جى بى كابيتال (الذراع المالية لأنشطة التمويل بشركة جى بى أوتو) و % 10 لشركة EQI العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

وكشفت القوائم المالية لشركة جى بى أوتو، أن الربع الثالث من العام الحالى شهد ارتفاعًا بقيمة أقساط شركة تساهيل بنحو %30 عن نظيره فى الربع الثانى من العام نفسه.

ونوهت جى بى أوتو – فى بيان حصلت «المال» على نسخة منه – بأن تساهيل هى شركة للتمويل متناهى الصغر، وتركز على الإقراض المباشر لبعض الفئات المؤهلة للاقتراض، ومنها المرأة المعيلة وذوو الدخول المنخفضة، بهدف المساعدة على توليد أعلى والارتفاع بمستوى المعيشة.

وأشارت جى بى أوتو إلى أن عدد فروع تساهيل فى السوق المحلية وصل إلى 86، وهناك خطة لزيادتها فى الفترة المقبلة.

وتهدف «تساهيل» لتقديم حلول التمويل المختلفة إلى صغار رواد الأعمال من ذوى الإمكانات المالية المحدودة فى السوق المصرية، فى حين بدأت جى بى أوتو التركيز على ذراع الخدمات المالية غير المصرفية ومنها التمويل متناهى الصغر، كما أطلقت شركة مشروعى لتقديم تمويلات لشراء مركبات السيارات ثلاثية الإطارات.

وكانت الشركة قد أوضحت فى بيانات سابقة استهدافها زيادة عدد الفروع لتصل الى 150 فرعًا فى أقل من 5 سنوات على إطلاقها.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جى بى أوتو خلال الربع الثالث من 2017، تحولها للخسارة وتكبد 141.1 مليون جنيه، مقابل ربحية 47.02 مليون جنيه فى الربع المماثل من العام الماضى، نتيجة ارتفاع التكاليف التمويلية من 244 مليون جنيه إلى 343 مليونًا، بجانب ارتفاع التكاليف

فى حين تحولت جى بى أوتو للخسارة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، بخسائر 475.46 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 184.89 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016، وذلك فى ظل تأثر الشركة بالأوضاع العامة فى قطاع السيارات وتراجع الطلب، فيما بدأت الشركة التركيز على ذراع الخدمات المالية غير المصرفية والذى تملك رخصًا لشركات تعمل فى مجال التأجير التمويلى والتقسيط والتمويل متناهى الصغر.