70 مليون جنيه تكلفة مشروعات خدمية بأسيوط الجديدة

محمود زكي: كشف المهندس محمود النجدي رئيس جهاز تنمية وتعمير مدينة أسيوط الجديدة أن 6 شركات مقاولات تنفذ 3350 وحدة إسكان اجتماعي بالمدنية بتكلفة قدرها 450 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أبرز تلك الكيانات، هي شركة أطلس للمقاولات العامة وجمعية رجال أسيوط وشركة حربي نظير للمقاولات. وأضاف في

محمود زكي:



كشف المهندس محمود النجدي رئيس جهاز تنمية وتعمير مدينة أسيوط الجديدة أن 6 شركات مقاولات تنفذ 3350 وحدة إسكان اجتماعي بالمدنية بتكلفة قدرها 450 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أبرز تلك الكيانات، هي شركة أطلس للمقاولات العامة وجمعية رجال أسيوط وشركة حربي نظير للمقاولات.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن هناك عددا من المشروعات الخدمية في المدينة يتم تنفيذها حاليًا ولعل أبرزها تنفيذ مركز شباب وكذلك تنفيذ مدرسة تعليم أساي وثانوي وتجريبي بالإضافة إلى تنفيذ ملعب خماسية وثلاثية حيثت تتراوح تكلفة تلك الخدمات حوالي 70 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع 11 ألف وحدة إسكان إجتماعي بالمدنية، حيث تم الإنتهاء بالفعل من تنفيذ أكثر من 7000 وحدة خلال 2016 ، مشيرًا إلى أن الجهاز يخطط للإنتهاء من تنفيذ 4 آلاف أخرى بنهاية يونيو القادم.

وأكد أنه سيتم طرح إنشاء ملعب ثلاثى بمركز خدمات منطقة (266 فدانًا) عمارات الإسكان الاجتماعى، بالتوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة، وطرح إنشاء حضانة طفل بمركز خدمات المجاورة الثانية، بمنطقة (375 فدانًا)، بالتوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة، إضافة إلى طرح إنشاء محطة نهاية خطوط، بمركز خدمات الحى الأول بالمدينة، وسيتم طرح هذه الأعمال فى 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .

ولفت إلى أنه تم فتح المظاريف الفنية لعميلة تجميل مداخل المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى مشروع نظافة المدينة، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ رفع طريق الجيش، بالإضافة إلى توسعته بطول 22 كم.

وتابع إنه يجري الآن تنفيذ عدد من التوسعات بالمدنية، بالإضافة إلى إنشاء مواقف لسيارات الأجرة، حيث تستهدف المدنية استقطاب حوالي 50 ألف نسمة خلال الفترة القادمة، كم يجري إنشاء 2 هايبر ماركت، للإنتهاء منهم بنهاية 2017، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مستشفى الجامعة والتي تتسع لحوالي 50 سرير.

وتقع مدينة أسيوط الجديدة شرق نهر النيل على طريق (القاهرة- سوهاج)، حيث تبعد عن مدينة أسيوط حولي 15 كيلو متر وتعتبر من مدن الجيل الثالث، وتم إنشاؤها بقرار رئيس الجمهورية رقم (194) لعام 2000.

تبلغ مساحة الكتلة العمرانية للمدينة 3 آلاف فدان، من المساحة الإجمالية والتي تبلغ 3.305 ألف فدان، ومن المنتظر أن يصل عدد السكان بالمدينة إلى 200 ألف نسمة وذلك عند اكتمال نموها.