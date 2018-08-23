70 مليون جنيه تكلفة تطوير مبنى الإسكندرية للخدمات الطبية

شريف عمر ارتفعت التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير وتوسعة مبنى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية -المركز الطبى الجديد - لتصل إلى 70 مليون جنيه بدلاً من 45 مليونًا.كانت الشركة قد اتجهت خلال العام الماضى، لزيادة رأسمالها من 53.2 مليون إلى 58.564 مليون جنيه، بزيادة نقدية 5.324 مليون، ممولة من أرب

شريف عمر

ارتفعت التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير وتوسعة مبنى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية -المركز الطبى الجديد – لتصل إلى 70 مليون جنيه بدلاً من 45 مليونًا.

كانت الشركة قد اتجهت خلال العام الماضى، لزيادة رأسمالها من 53.2 مليون إلى 58.564 مليون جنيه، بزيادة نقدية 5.324 مليون، ممولة من أرباح العام الماضى وتوزيع أسهم مجانية.

وبررت الشركة حاجتها إلى السيولة باستهدافها تطوير العمل المستشفى من خلال التوسع، وإضافة 3 طوابق جديدة للمبنى الرئيسى فى الإسكندرية، بهدف تلبية الإقبال المتزايد، وتطوير أقسام علاج جراحة القلب وزراعة الأعضاء.

وعلمت “المال” أن التكلفة التقديرية للتطوير قاربت 47.5 مليون جنيه، وتم التعاقد مع شركة «ماس» الهندسية للمقاولات لتولى الأعمال الإنشائية، ولكن الشركة أضافت فروق اسعار بقيمة 6.5 مليون جنيه بجانب أعمال أخرى للمستشفى بقيمة 7 ملايين جنيه.