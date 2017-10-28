70 مليون جنيه تكاليف إنشاء كوبرى الاتصال ببورسعيد

أمانى العزازى تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم السبت، الأعمال النهائية لإنشاء كوبري قناة الاتصال الذي يربط بورسعيد بمنطقة الجنوب لخدمة سكان الحي الإماراتي، أحد المشروعات السكنيه الجديدة. وأكد الم

أمانى العزازى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم السبت، الأعمال النهائية لإنشاء كوبري قناة الاتصال الذي يربط بورسعيد بمنطقة الجنوب لخدمة سكان الحي الإماراتي، أحد المشروعات السكنيه الجديدة.



وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى جاهدة لتيسير الوصول من وإلى الحى الإماراتى.

وأشار إلى أن إنشاء هذا الكوبرى سيقلل الوقت والجهد لربط المشروعات السكنية والمدن الصناعية المزمع إنشائها بقلب المحافظة.

يذكر أن كوبري أعلى قناة الاتصال المقرر افتتاحه قريبا تبلغ تكلفته 70 مليون جنيه، ويعد امتدادا لمحور 30 يونيو، ويربط مدينة بورسعيد بثلاث نقاط مهمة، هى المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية بالحى الإماراتى، ومحور 30 يونيو.

وتصل قناة الاتصال بين بحيرة المنزلة وقناة السويس، وتم تنفيذ الكوبرى بحمولة 90 طنا، بطول 220 مترا وعرض 28 مترا، بعدد 6 حارات لكل اتجاه.