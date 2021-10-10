طاقة

70 مليار كيلو وات ساعة إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة خلال أول 5 أشهر

الطاقة التقليدية المولدة عبر الغاز تستحوذ على نصيب الأسد من الطاقات المنتجة
عمر سالم 10:01 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21 10:01 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن إجمالى إنتاج الوزارة من الكهرباء خلال أول خمسة أشهر من العام الجارى بلغ ما يقارب 70 مليار كيلو وات ساعة.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن الإنتاج يشهد زيادة خلال الفترة الأخيرة مع فصل الصيف، وارتفاع الاستهلاك لأعلى معدل فى تاريخ الشبكة الكهربائية الموحدة لتتجاوز 32 ألف ميجاوات.

وأوضحت أن شهر مايو كان الأعلى إنتاجًا بين الأشهر الخمس، إذ سجل 16.214 مليار كيلووات ساعة ، يليه شهر أبريل بواقع 13.926 مليار كيلووات، ثم فى المرتبة الثالثة يأتى شهر مارس بإجمالى 13.925 مليار كيلو وات ساعة.

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وكشفت المصادر أن إنتاج شهر يناير جاء فى المرتبة الرابعة، وأعلى من فبراير بواقع 13.526 مليار كيلووات ساعة نتيجة أن عدد أيام شهر يناير أكثر من فبراير الذى حل أخيرًا بإجمالى إنتاج 12.386 مليار كيلووات ساعة.

وقالت إن الطاقة التقليدية المولدة عبر الغاز تستحوذ على نصيب الأسد من الطاقات المنتجة بما يزيد عن %80 يليها الطاقة المتجددة بأكثر من %15 ثم المازوت والسولار والطاقة الحيوية بنحو %5.

وأضافت المصادر أن هناك فقدًا فى الشبكات الفنية والتجارية يتخطى 20% نتيجة تقادم بعض الخطوط الكهربائية وسرقات التيار الكهربائى المتزايدة مؤخرًا، رغم حملات الضبطية القضائية لموظفى الوزارة وشرطة الكهرباء، مما يقلل من الطاقة المباعة.

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وتستهدف مصر الوصول بإجمالى إنتاج الطاقة المتجددة إلى %20 من إجمالى مزيج الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022 تنقسم إلى %12 من طاقة الرياح و%6 للطاقة الكهرومائية، و%2 طاقة شمسية الجزء الأكبر منها عبر محطات بنبان الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات.

وأضافت أن إجمالى القدرة الإسمية للشبكة القومية بلغ نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية 2020، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015، مشيرة إلى تحول مصر لمحور رئيسى للطاقة بالعالم بامتلاكها أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء التى نفذتها شركة «سيمنس» بقدرات إجمالية نحو 14.4 ألف ميجاوات.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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