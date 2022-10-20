70 قرشا للطلاب في الساعة.. أسعار اشتراكات مشروع «كايرو بايك» بوسط القاهرة

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك وهو أول منظومة عامة لـ “الدراجات التشاركية” في مصر، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين محافظة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة ومؤسسة “دروسوس” السويسرية.

وحددت محافظة القاهرة تكلفة استخدام الدراجات الهوائية فى نطاق المحافظة، لعدد الدراجات إلى 500 دراجة في 45 محطة بالمواقع الرئيسية بوسط القاهرة وجاردن سيتي وجزيرة الزمالك، حيث تشمل الدراجات نظام تحديد المواقع العالمي GPS.

أسعار اشتراكات مشروع كايرو بايك

وذكرت محافظة القاهرة، أن أسعار اشتراكات مشروع كايرو بايك تبدأ من جنيه للساعة الواحدة وبحد أقصى 8 جنيه فى اليوم، فيما تصل تكلفة الساعة للطلاب بقيمة 70 قرش فقط والاشتراك السنوي للمواطن 600جنيه فى العام الواحد ، فى حين يصل الإشتراك السنوى لطلاب الثانوى والجامعة إلى 400 جنيه للعام الواحد.

وتابعت ان المواطن يستطيع الإشتراك فى المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو بايك http://cairobike.net ،أو عبر تنزل أبليكشن مشروع كايرو بايك https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donkeyrepublic.bike.android

طرق الاشتراكات “كايرو بايك”

كما يتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع ، أو عبر الفيزا ، ويسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر 16عامًا استخدام كايرو بايك، إذ يهدف مشروع كايرو بايك إلى نشر استخدام الدراجات وتعزيزها بمختلف مناطق العاصمة، تزامنا مع انطلاق قمة الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لمؤتمر المناخ (COP 27) بعد أيام قليلة، والذي تشرف مصر باستضافته.

وقال رئيس الوزراء، أن المشروع يعد منظومة جديدة فى مصر تعتمد على استخدام وسائل نقل نظيفة بديلة للسيارات، خاصة أن الدولة تسعى إلى تشجيع الشباب ومختلف فئات المجتمع على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام، والحد من التلوث عبر توفير وسيلة نقل آمنة ومناسبة.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي التحية والتقدير لكل من أسهم في هذا المشروع المهم من جميع شركاء التنمية المعنيين، كما وجه الشكر لمحافظة القاهرة على تبنيها هذا المشروع، الذي من شأنه إحداث نقلة عصرية في وسائل النقل، خاصة بعد اكتمال جميع مراحله، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الهواء وجودة الحياة، ويحقق تجربة فريدة من نوعها للمواطنين.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة: إننا اليوم ونحن على أبواب مؤتمر تغير المناخ، تسعى محافظة القاهرة لمواكبة تطورات العصر وتقديم كل ما هو من شأنه دعم تكامل وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، وتيسير الممارسات الصحية وتعدد الاختيارات، وجميع العناصر التي تتسم بها المدن المستدامة؛ وذلك سعياً للحد من الاعتماد المتزايد على السيارات وتحسين نوعية الهواء وجودة الحياة، وأيضاً لـ حق المواطن في التمتع بتجربة التنقل بمناطق مختلفة بمدينة القاهرة.

مشروع “كايرو بايك”

وأوضح محافظ القاهرة أن مشروع “كايرو بايك” هو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة، وشركاء التنمية منذ بداية مراحل التخطيط وصولاً لإبرام عقد التعاون الخاص بمنظومة مشاركة الدراجات، وذلك بدعم وتمويل من مؤسسة “دروسوس” السويسرية، بجانب دعم فني وإشراف من قِبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT.

وفي الإطار نفسه، أشار اللواء خالد عبد العال إلى أنه تمت بنجاح عدة مراحل مهمة في الفترة الماضية من التخطيط والدراسات اللازمة، والتشاور المجتمعي، وحملات التوعية، ومراحل التشغيل التجريبي لتفهم الاحتياجات الخاصة بمختلف الفئات المجتمعية، وصولاً للانتهاء من تجهيز محطات ودراجات المرحلة الأولى وأنظمة الدفع، وتم كذلك إعداد أول مرحلة من مسارات الدراجات في وسط المدينة لتمثل خطوة أولى في رحلة تغير ثقافي تدريجي ورحلة تعلم.

كما أكد المحافظ أن “الدراجات التشاركية” هو مشروع مهم للغاية لفتح باب النقاش بين المدن ورؤساء المحليات والمحافظين والقطاع الخاص والمجتمع الدولي حول كيفية دعم مدننا في مصر وحول العالم لتحقيق الالتزام العالمي لخلق عالم خالٍ من الكربون، ولذا، فيتعين علينا كحكومات محلية وهيئات دولية أن نعمل معا لدعم مدننا لتمكينها من مجابهة هذا التحدي.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتضمن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام مشاركة الدراجات، ويشمل 45 محطة و500 دراجة بعدد من أحياء القاهرة، ويتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل، بدأ بالمرحلة التجريبية، ثم المرحلة الأولى، التي تم افتتاحها اليوم وتحتوي على 250 دراجة و25 محطة في وسط القاهرة والمناطق المجاورة.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المشروع في الشهور المقبلة تكثيف عدد الدراجات إلى 500 دراجة في 45 محطة بالمواقع الرئيسية بوسط القاهرة وجاردن سيتي وجزيرة الزمالك، حيث تشمل الدراجات نظام تحديد المواقع العالمي GPS لضمان الإدارة المُثلى والأمن، ومن المقرر أن تغطي المحطات المواقع الاستراتيجية والنقاط المهمة لتجمع الشباب، بالإضافة إلى العديد من محطات المترو والحافلات.