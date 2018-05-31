70% تراجعًا فى مبيعات الحبوب بأسواق الإسكندرية

معتز محمود



قال ياسر مرسى عبد العال، عضو شعبة الحبوب والغلال بغرفة تجارة الإسكندرية، إن حركة بيع الحبوب خلال الفترة الحالية بالتزامن مع شهر رمضان شهدت تراجعًا، مقارنة بالعام الماضى بنسبة تصل إلى 70%.



وأضاف لـ”المال”، أن السبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين بنسبة كبيرة لتصل إلى 20% فقط لما كانت عليه منذ ثلاث سنوات.



وأوضح أن أسعار الأرز ارتفعت مع حلول شهر رمضان ليتراوح سعر الكيلو من 9.5 – 10 جنيهات، بدلاً من 7 قبل حلول شهر رمضان.



وأشار إلى أن أسعار بعض المنتجات انخفضت عن ما كانت عليه قبل شهر رمضان، وأبرزها الفاصوليا التى تراجع سعر الكيلو ليصبح 16 جنيهًا بدلاً عن 20، فضلاً عن العدس الذى تراجع ليصبح سعر الكيلو 11 جنيهًا بدلًا من 13.



وأشار إلى ارتفاع أسعار الفول المستورد نتيجة انخفاض كميات الفول البلدى هذا العام، لافتاً إلى أن سعر كيلو الفول المستورد أصبح 8 جنيهات، بعدما كان يتراوح من 6 – 6.5 جنيه.



وأوضح أن سعر الفول البلدى ارتفع سعره ليصبح 13 جنيهًا بدلاً من 10 قبل شهر رمضان، لافتاً إلى أن سعر الفول المدشوش لم يسلم من الارتفاعات ليصل الكيلو 9 جنيهات بدلاً من 7.



وأشار إلى أنه قبل 3 سنوات كان سعر كيلو الأرز 3 جنيهات، لافتاً إلى أنه من المتوقع زيادة الأسعار مع حلول شهر يوليو المقبل من 200 – 300 جنيه عن كل طن على خلفية زيادة أسعار الطاقة.