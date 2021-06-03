تراجع أسعار الذهب في مصر يرفع الطلب عليه 7% الربع الأول للعام (فيديو)

تراجع أسعار الذهب خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى دفع المصريين لشراء 7.9 طن من المعدن الأصفر

أدى تراجع أسعار الذهب فى مصر الربع الأول هذا العام فى الفترة من يناير إلى مارس 2021 بنسبة 10% إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر بنسبة تصل إلى 7%، ليسجل 7.9 طن، مقارنة مع نفس الفترة من 2020 والتى بلغت 7.5 طن، وذلك وقفًا للبيانات والإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.

وتتبعت «بوابة المال» سعر الذهب وفقًا لحركة التعاملات بـ «سوق الصاغة» فى مصر خلال الربع الأول 2021.

وهبطت أسعار الذهب خلال الربع الأول بقيمة تتراوح ما بين 71 حتى 96 جنيهًا للجرام وفقًا للعيار.

التقرير التالى يشير إلى تغيرات أسعار الذهب فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى:-

سعر جرام الذهب عيار 18 يهبط 71 جنيهًا

هبط سعر جرام الذهب عيار 18 فى سوق الصاغة بمصر الربع الأول بقيمة 71 جنيهًا، ليسجل فى مارس 638 جنيهًا، مقارنة مع سعره فى يناير والذى بلغ 709 جنيهات.

وينتشر الذهب عيار 18 بقوة فى محافظات الوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 84 جنيهًا

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة تصل إلى 84 جنيهًا الربع الأول هذا العام ليهبط إلى 744 جنيهًا، مقارنة مع سعره فى يناير والبالغ 828 جنيها.

ويعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وشيوعًا فى مصر حاليًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 يخسر 96 جنيهًا

خسر جرام الذهب عيار 24 ما يقرب من 96 جنيهًا من قيمته ليسجل فى مارس 850 جنيها، مقابل 946 جنيه فى يناير 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عربيًا فى قائمة الدول الأعلى شراءً للذهب خلال الربع الأول من هذا العام، وفقًا لإحصائيات مجلس الذهب العالمي.

وحصلت مصر على المركز 17 فى قائمة دول العالم الأكثر إقبالًا على الذهب خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام.

أسعار الذهب

يذكر أن أسعار الذهب فى مصر تتغير بصفة لحظية مستمرة ما بين الصعود والهبوط مع التغيرات المستمرة فى اتجاهات المستثمرين فى البورصة العالمية ما بين البيع والشراء.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدد من العوامل بخلاف سعره العالمي، والتى من بينها حركة الطلب، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.