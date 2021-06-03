اقتصاد وأسواق

تراجع أسعار الذهب في مصر يرفع الطلب عليه 7% الربع الأول للعام (فيديو)

تراجع أسعار الذهب خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى دفع المصريين لشراء 7.9 طن من المعدن الأصفر
شريف عيسى 7:32 م, الخميس, 3 يونيو 21 7:32 م, الخميس, 3 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أدى تراجع أسعار الذهب فى مصر الربع الأول هذا العام فى الفترة من يناير إلى مارس 2021 بنسبة 10% إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر بنسبة تصل إلى 7%، ليسجل 7.9 طن، مقارنة مع نفس الفترة من 2020 والتى بلغت 7.5 طن، وذلك وقفًا للبيانات والإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.

وتتبعت «بوابة المال» سعر الذهب وفقًا لحركة التعاملات بـ «سوق الصاغة» فى مصر خلال الربع الأول 2021.

وهبطت أسعار الذهب خلال الربع الأول بقيمة تتراوح ما بين 71 حتى 96 جنيهًا للجرام وفقًا للعيار.

التقرير التالى يشير إلى تغيرات أسعار الذهب فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى:-

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-6-2021 وعيار 21 يسجل 816 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 يهبط 71 جنيهًا

هبط سعر جرام الذهب عيار 18 فى سوق الصاغة بمصر الربع الأول بقيمة 71 جنيهًا، ليسجل فى مارس 638 جنيهًا، مقارنة مع سعره فى يناير والذى بلغ 709 جنيهات.

وينتشر الذهب عيار 18 بقوة فى محافظات الوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 84 جنيهًا

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة تصل إلى 84 جنيهًا الربع الأول هذا العام ليهبط إلى 744 جنيهًا، مقارنة مع سعره فى يناير والبالغ 828 جنيها.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر تتراجع 1% خلال أول 5 أشهر من 2021

ويعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وشيوعًا فى مصر حاليًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 يخسر 96 جنيهًا

خسر جرام الذهب عيار 24 ما يقرب من 96 جنيهًا من قيمته ليسجل فى مارس 850 جنيها، مقابل 946 جنيه فى يناير 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عربيًا فى قائمة الدول الأعلى شراءً للذهب خلال الربع الأول من هذا العام، وفقًا لإحصائيات مجلس الذهب العالمي.

وحصلت مصر على المركز 17 فى قائمة دول العالم الأكثر إقبالًا على الذهب خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 30-5-2021 وعيار 21 يسجل 814 جنيها
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب

يذكر أن أسعار الذهب فى مصر تتغير بصفة لحظية مستمرة ما بين الصعود والهبوط مع التغيرات المستمرة فى اتجاهات المستثمرين فى البورصة العالمية ما بين البيع والشراء.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدد من العوامل بخلاف سعره العالمي، والتى من بينها حركة الطلب، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شريف عيسى

ملف الكاتب شريف عيسى

اقرأ أيضاً

عروض كارفور على السلع الغذائية من 3 إلى 8 يونيو

محمد مجدي 7:03 م, الخميس, 3 يونيو 21

تعرف على سبب زيادة رسم صادر الأسمدة 250 جنيها

الصاوي أحمد 6:32 م, الخميس, 3 يونيو 21

تفاصيل اجتماع لجنة القوى العاملة في البرلمان مع «القابضة لمياه الشرب»

ياسمين فواز 6:24 م, الخميس, 3 يونيو 21

«الزراعة» تعلن استئناف حركة صادرات المحاصيل إلى السعودية دون قيود

الصاوي أحمد 5:56 م, الخميس, 3 يونيو 21

وزراء الصحة والطيران والسياحة: مصر من أوائل الدول التي طبقت الإجراءات الاحترازية.. وزيادة في أعداد الوفود السياحية

المرسي عزت 5:44 م, الخميس, 3 يونيو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 3-6-2021 وعيار 21 يفقد 10 جنيهات

عمر سالم 4:02 م, الخميس, 3 يونيو 21