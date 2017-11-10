7.9 مليار دولار الاستثمار الأجنبى خلال 2017/2016

ألقت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كلمة أثناء زيارتها إلى اليونان للمشاركة فى أعمال القمة الثانية للاتحاد الأوربى والعالم العربى، تناولت كلمتها عرضا لتطور العلاقات الاقتصادية، عبر الزمان.

واستعرضت الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، خاصة قانون الاستثمار الجديد وأهم المزايا التي يمنحها القانون للشركات المستثمرة في مصر، والتي انعكست نتائجها الإيجابية على أداء الاقتصاد المصري بشكل عام، و سجل معدل النمو الاقتصادي 3.8% خلال 9 أشهر من السنة المالية 2017/2016 بينما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي 36.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، أما الاستثمار الأجنبي المباشر فقد سجل 7.9 مليار دولار خلال السنة المالية الأخيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر.

و تناولت الفرص الاستثمارية فى مصر، خاصة فى مجالات صناعة المنسوجات، مواد البناء، الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبها، أشادت “Jannet Hechmen ” المدير التنفيذي للبنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية بالإجراءات التي اتخذتها مصر، منوهة بأن مصر تسير على خطى الإصلاح الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوربي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصر من جهة حجم الاستثمار، فقد بلغ صافي التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 41.7 مليار يورو في 2015.