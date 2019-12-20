7.9 مليار جنيه تداولات البورصة الأسبوع الماضى

بلغ إجمالي قيم تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 7.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 552 مليون ورقة مالية، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار التقرير، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن الأرقام المذكورة جاءت مقابل قيم تداول 9.9 مليار جنيه، وكمية تداول 884 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق له.

وحققت البورصة ارتفاعات جماعية خلال تداولات الأسبوع المذكور، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب على أسهم قطاع البنوك.

وصعد مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة 13837 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.7% إلى 529 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.4% إلى 1393 نقطة.

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 15.2 مليار جنيه؛ ليغلق عند مستوى 701.8 مليار حنيه.

يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي -نهاية الأسبوع- على أداء متأرجح بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب وقيم تداولات 871 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسى في egx 30 بنسبة 0.31% عند مستوى 13837 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند 529 نقطة، وارتفع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا 0.01 % عند 1393 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 871 مليون جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 44 سهمًا من إجمالي 175 متداولًا، بينما هبط 86 وبقى 45 سهمًا دون تغير.

واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 190.8 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بصافٍ قدره 85.2 و4.3 و94.3 و2.7 و4.1 مليون جنيه على التوالي.

ونصحت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” متعاملي البورصة المصرية بالانتقائية، موضحة أن البورصة تختبر نطاق الدعم 13170 – 13375 نقطة، مشيرةً إلى أن التمكن من تجاوزها سيؤهلها لرحلة صاعدة.