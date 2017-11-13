7.9 % تراجعًا فى عدد ناقلات الغاز بقناة السويس

❏ تخفيضات 30 – %50 للعاملة بين الخليجين الأمريكى والعربى نادية صابر شهدت حركة الغاز المسال المار بقناة السويس، تراجعا فى الأعداد والحمولات العابرة خلال الربع الثالث من العام الجارى. وكشفت بيانات هيئة قناة السويس - التى اطلعت عليها «المال»- أن 139 ناقلة عبرت قناة السو

❏ تخفيضات 30 – %50 للعاملة بين الخليجين الأمريكى والعربى

نادية صابر

شهدت حركة الغاز المسال المار بقناة السويس، تراجعا فى الأعداد والحمولات العابرة خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وكشفت بيانات هيئة قناة السويس – التى اطلعت عليها «المال»- أن 139 ناقلة عبرت قناة السويس خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي ، بتراجع 7.9 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.

وأوضحت الإحصائيات أن إجمالى الحمولات العابرة خلال الربع الثالث بلغت 13 مليونا و462 الف طن بتراجع 9 % مقابل عبور14 مليونا و929 ألف طن خلال للفترة المقابلة العام الماضى.

وأكد تقرير الأمم المتحدة «أونكتاد» أن تجارة الغاز الطبيعى المسالة العالمية المنقولة بحرا تشكل نحو 1/3 تجارة الغاز الطبيعى فى العالم، وبلغ إجمالى حجم المنقول 338.3 مليار متر مكعب.

وأشار إلى وجود نمو فى صادرات الغاز فى مناطق رئيسية أهمها أستراليا، وإندونيسيا، وماليزيا، وبابوا غينيا الجديدة، قطر، بجانب أن زيادة الطلب على الواردات فى أوروبا وغربى آسيا، مما ساعد جزئيا فى انخفاض حجم الغاز الطبيعى فى البلدان الرئيسية المستوردة مثل اليابان.

وخفضت اليابان وارداتها، بسبب الشتاء المعتدل وانخفاض أسعار الفحم، فضلا عن استئناف مفاعلين نوويين فى عام 2015، بجانب كوريا ثانى أكبر مستورد.

وانخفضت واردات الصين 3.3 % بسبب التباطؤ الاقتصادى، واعتدال الشتاء وزيادة إنتاج الغاز المحلى، وبالرغم من انخفاض الغاز الطبيعى المسال لواردات الولايات المتحدة ب أكثر من 50 %، فقد ارتفعت قيمة الصادرات 8 أضعاف.

وفى إطار سياساتها لجذب ناقلات الغاز، قررت هيئة قناة السويس، منح ناقلات الغاز الطبيعى المسال المحملة والفارغة العاملة بين الخليج الأمريكى وموانئ ومناطق الخليج العربى والهند وما شرقها تخفيضات 30 – %50.

وأكد منشور ملاحى لهيئة قناة السويس، أن التخفيضات جاءت تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن عملاء قناة السويس، وتشجيعا لجذب المزيد من السفن لعبور قناة السويس.

وتضمنت التخفيضات منح الناقلات القادمة من الخليج العربى وغرب الهند حتى ميناء كوتشى، تخفيضا %30 من رسوم العبور العادية ، والقادمة من شرق ميناء كوتشى بغرب الهند، حتى ما قبل ميناء سنغافورة تخفيضا %40 من رسوم العبور العادية ، و الناقلات القادمة من سنغافورة وما شرقها تخفيضا %50.

ووضعت هيئة قناة السويس عدة شروط للحصول على تلك التخفيضات، وهى أن تتقدم الشركة التى ترغب فى الاستفادة من المنشور بطلب قبل العبور عن طريق التوكيل الملاحى ، وعدم توقف السفينة فى أى ميناء، فيما بين المنطقتين عالية لأغراض تجارية ويقدم مشغلو السفينة إقرارا بذلك.