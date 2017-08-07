7.85 مليار دولار صافى أرباح 60 بنكًا خليجيًّا

خالد بدر الدين أعلن، اليوم الاثنين، 60 بنكًا من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الست، نتائج الربع الثاني من العام الحالي، مع ارتفاع إجمالي صافي ربح القطاع في الربع الثاني إلى 7.85 مليار دولار، بزيادة 4.7% على مثيله فى نفس الربع من العام الماضى. قال المحللون في شركة يو كابيتال العمانية لأبحاث الأور

خالد بدر الدين

أعلن، اليوم الاثنين، 60 بنكًا من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الست، نتائج الربع الثاني من العام الحالي، مع ارتفاع إجمالي صافي ربح القطاع في الربع الثاني إلى 7.85 مليار دولار، بزيادة 4.7% على مثيله فى نفس الربع من العام الماضى.





قال المحللون في شركة يو كابيتال العمانية لأبحاث الأوراق المالية إن المستثمرين يتطلعون إلى محفزات جديدة مع تزايد التفاؤل المحيط بالأسواق العالمية، ولا سيما مع ارتفاع أرباح معظم النتائج الفصلية لبنوك مجلس التعاون الخايجى.

ذكرت وكالة رويترز أن البنوك في الإمارات العربية المتحدة سجلت أكبر زيادة بحوالى 18.4%، بينما هبط إجمالي صافي ربح البنوك السعودية 2.2% لتنزل إلى 2.68 مليار دولار، لكن أرباح مجموعة سامبا المالية- أحدث بنك سعودي- أعلن نتائجه، أمس الأحد، خلال الربع الماضى بلغت 1.27 مليار ريال (339 مليون دولار) لتتفق بشكل عام مع توقعات المحللين، وبانخفاض بلغ 3.3% عن أرباحها خلال الربع الثانى من العام الماضى.

ولذلك هبط سعر سهم بنك سامبا 3.8% بعد أن قفز 3.4% في الجلسة السابقة بسبب أنباء أن مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول من العام.