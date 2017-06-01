7.7 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، بنحو 7.7 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ليغلق عند مستوى 678.6 مليار جنيه، مدعوماً بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

وكشف تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، أن المؤشر الرئيسي “egx30” صعد بنسبة 1.99%، ليصل إلى مستوى 13467.29 نقطة، كما سجل مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا، إرتفاعاً طفيفا بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 1369.13 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة0.61%، ليصل إلى مستوى 573.41 نقطة.