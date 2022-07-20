7.5 مليار جنيه تكلفة وحدات «سكن لكل المصريين» فى حدائق أكتوبر

كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن حجم الاستثمار فى مشروعات الإسكان الاجتماعى التى يعمل الجهاز على تنفيذها فى الوقت الحالي، علاوة على خطة الجهاز لإعادة تأهيل الطرق والمحاور وعدد من المشروعات الخدمية.

وقال إنه تم رصد ميزانية تقديرية 7.5 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «سكن لكل المصريين» بإجمالى عدد وحدات بلغ 45036 وحدة نموذج 90 مترا مربعا، مؤكدًا البدء فى المرحلة الأولى منه بإجمالى وحدات بلغ 25476 وحدة بعدد من مناطق المدينة.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – تجرى عملية التخطيط فى الوقت الحالى لتنفيذ 19560 وحدة سكنية، علاوة على عدد من المشروعات الخدمية التى تخدم المناطق المقام بها مشروع «سكن لكل المصريين»، تشمل إقامة أسواق تجارية ومدارس ووحدات صحية، علاوة على عدد من المنشآت الحكومية لتقديم كافة الخدمات للمستفيدين من مشروعات الإسكان.

ولفت «مصطفى» إلى أن عدد الوحدات المستهدف تنفيذها للإسكان الاجتماعى داخل مدينة حدائق أكتوبر يقدر بـ124 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 97 ألف وحدة بشكل كامل.

وحول المشروعات التى يتم تنفيذها لصالح متوسطى الدخل، أكد أن إجمالى ما تم تنفيذه من وحدات مشروع «دار مصر» بلغ 7 آلاف وحدة سكنية، فيما بلغ ما تم تنفيذه بمشروع «سكن مصر» 10 آلاف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن الجهاز انتهى من 2500 وحدة سكنية مخصصة لسكان نزلة السمان وسن العجوز فيما يعرف باسم «السكن البديل»، مؤكدا أن إجمالى الوحدات المطلوب تنفيذها فى المدينة كسكن بديل يبلغ 4500 وحدة سكنية.

وانتقل إلى عملية التطوير التى تشهدها المدينة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة طريق زويل بشكل كامل بعد إزالة طبقة الأسفلت القديم، علاوة على تطوير الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية، وعمل ازدواج لطريق الحى الإيطالى ورفع كفاءة طريق مشروع «صن كابيتال».

وأكد «مصطفى» استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات الواقعة داخل المدينة لحين تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمبانى المخالفة وكذلك الإشغالات بالشوارع والقضاء على جميع مظاهر وأشكال العشوائية حتى نتمكن من تقديم مدينة عصرية كواحدة من مدن الجيل الرابع.

ومدينة حدائق أكتوبر هى إحدى مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل محافظة الجيزة، وتشهد المدينة فى السنوات الأخيرة العديد من المشروعات، خاصة أنها تعد إحدى المدن الواعدة لقربها من منطقة الأهرامات و المتحف المصرى الكبير.