7.4 مليار جنيه فاتورة تعويضات التأمين في 8 شهور

كتب-ماهرأبوالفضل : ارتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بشركات التأمين بنشاطي الممتلكات والحياة لتصل الي 7.4 مليار جنيه في اول ثماني شهور من العام الجاري بداية من يناير حتي نهاية أغسطس الماضي ، مقابل 6.5 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقر

كتب-ماهرأبوالفضل :

ارتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بشركات التأمين بنشاطي الممتلكات والحياة لتصل الي 7.4 مليار جنيه في اول ثماني شهور من العام الجاري بداية من يناير حتي نهاية أغسطس الماضي ، مقابل 6.5 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها الشهري الصادر اليوم عن استحواذ شركات تأمينات الحياة علي الحصة الاكبر من فاتورة المطالبات باجمالي 3.9 مليار جنيه مقابل 3.5 مليارا تعويضات بشركات الممتلكات.

ومن المعروف ان الاموال التي تدفعها شركات الحياة للعملاء في حالة تحقق الاخطار المغطأة تسمي “مطالبات”، فيما يطلق علي الاموال التي تدفعها شركات الممتلكات للعملاء في حال تحقق الاخطار المغطأة بـ”التعويضات”.