7.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية يونيو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصَّلة بجمارك الإسكندرية في يونيو الماضى بلغت 7.31 مليار جنيه.

وقال التقرير إن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، قامت بالإفراج عن مشمول 11514 شهادة جمركية خلال يونيو الماضى، للسلع الإستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة،

ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية بلغت 1.850 مليار جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3.909 مليار جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى عن تلك الشهادات نحو 1.247 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بتصدير مشمول 7898 بيانًا جمركيًّا خلال يونيو الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة،

ومنها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن»؛ بقيمة إجمالية 17.147 مليار جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصَّلة نحو 876 ألف جنيه.