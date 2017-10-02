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7.3% ارتفاعًا لأسعار الحديد خلال سبتمبر

رضوى عبد الرازق  شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس، ووصل معدل التغير فى الأسعار إلى 7.3%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بسبتم
2 أكتوبر، 2017 2 أكتوبر، 2017

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رضوى عبد الرازق  

شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس، ووصل معدل التغير فى الأسعار إلى 7.3%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بسبتمبر 2016 بين 77.5 و111%.

وفيما يلى جدول بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بأغسطس الماضى وسبتمبر 2016 :
حديد التسليح :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

اغسطس

77.5 %

7.3 %

6590

11700

10900

طن

حديد تسليح صلب (37 – لفائف )

77.5 %

7.3 %

6590

11700

10900

طن

حديد تسليح صلب (52- اطوال )

 

حديد كريتال

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

اغسطس

76.8 %

7%

6900

12200

11400

طن

قطاعات انشائية

76.6%

7.1 %

6850

12100

11300

طن

خوص وزوايا وخلافه

111.1 %

2.7 %

90

190

185

 

الواح صاج 2مم على البارد

 

صاج معرج مجلفن ملون

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

اغسطس

80.6 %

0 %

72

130.00

130,00

م2

صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم

77.8%

0 %

185

329

329

م2

ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل

79%

0 %

205

367.00

367.00

م2

ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم

 

 

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