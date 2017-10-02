7.3% ارتفاعًا لأسعار الحديد خلال سبتمبر

رضوى عبد الرازق شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس، ووصل معدل التغير فى الأسعار إلى 7.3%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بسبتم



رضوى عبد الرازق

شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس، ووصل معدل التغير فى الأسعار إلى 7.3%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بسبتمبر 2016 بين 77.5 و111%.

وفيما يلى جدول بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بأغسطس الماضى وسبتمبر 2016 :

حديد التسليح :

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق سبتمبر سبتمبر اغسطس 77.5 % 7.3 % 6590 11700 10900 طن حديد تسليح صلب (37 – لفائف ) 77.5 % 7.3 % 6590 11700 10900 طن حديد تسليح صلب (52- اطوال )

حديد كريتال

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق سبتمبر سبتمبر اغسطس 76.8 % 7% 6900 12200 11400 طن قطاعات انشائية 76.6% 7.1 % 6850 12100 11300 طن خوص وزوايا وخلافه 111.1 % 2.7 % 90 190 185 الواح صاج 2مم على البارد

صاج معرج مجلفن ملون