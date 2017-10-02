7.3% ارتفاعًا لأسعار الحديد خلال سبتمبر

رضوى عبد الرازق
شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس، ووصل معدل التغير فى الأسعار إلى 7.3%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بسبتمبر 2016 بين 77.5 و111%.
وفيما يلى جدول بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بأغسطس الماضى وسبتمبر 2016 :
حديد التسليح :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
اغسطس
77.5 %
7.3 %
6590
11700
10900
طن
حديد تسليح صلب (37 – لفائف )
77.5 %
7.3 %
6590
11700
10900
طن
حديد تسليح صلب (52- اطوال )
حديد كريتال
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
اغسطس
76.8 %
7%
6900
12200
11400
طن
قطاعات انشائية
76.6%
7.1 %
6850
12100
11300
طن
خوص وزوايا وخلافه
111.1 %
2.7 %
90
190
185
الواح صاج 2مم على البارد
صاج معرج مجلفن ملون
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
اغسطس
80.6 %
0 %
72
130.00
130,00
م2
صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم
77.8%
0 %
185
329
329
م2
ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل
79%
0 %
205
367.00
367.00
م2
ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم