أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 7 … الخديوي يعدي غزل بعد خطفها (فيديو)

يستطع الخديوي انقاذ غزل من أيدي البلطجية وخطفهم وإعادتها مرة أخري للمزرعة ، ويقوم بإصابتها بضربها بالرأس ، ويحدث بينهم خناقة كبيرة فهو يقوم بالزعيق لها وهى ترفض ذلك حتى يخبرها انه يحبها

في أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 7 تبدأ الحلقة بالذهبي ( خالد سرحان ) يخبر قدرية ( دينا فؤاد ) زوجة الخديوي ( أحمد العوضي ) أن هناك إمرأة أخري تعيش معه داخل مزرعته ويحثها على الذهاب للمزرعة لكشف خداع زوجها .

ثم تقوم غزل ( ياسمين عبد العزيز ) بالحديث مع الخديوي في غرفتها عما يمكن أن يحدث معهما وكانت تأكل بنهم شديد ، ثم تترك غرفتها رغم أنه طلب منها المكوث بداخها وتجد قطة صغيرة فتلعب معها .

وأثناء ذلك يحدث حريق كبير داخل المزرعة فيقرر رجالة الخديوي ترك اماكن حراستهم لإطفاء الحريق ، وينط أثنين من بلطجية الذهبي لخطف غزل وبالفعل يتحركون بها داخل سيارة .

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 7 .. الخديوي يعلن عن حبه لغزل

ومع ذلك يستطع الخديوي انقاذ غزل من أيدي البلطجية وخطفهم وإعادتها مرة أخري للمزرعة ، ويقوم بإصابتها بضربها بالرأس ، ويحدث بينهم خناقة كبيرة فهو يقوم بالزعيق لها وهى ترفض ذلك حتى يخبرها انه يحبها .

ويكتشف عابد تيمور ( خالد الصاوي ) أن من قام بتأجيرهم لم يستطيعوا خطف زوجته ، كما يعلم الذهبي أن أعوان أبو خاطر فشلوا في الحصول على مراده ليكون هناك خلافا جديدا سيقع فيما بينهم .

ويبدأ الخديوي خطته لخطف حسن أبو خاطر الذي تعاون مع الذهبي لخطف غزل ويطلب من أخيه أن يقوم بذلك ويساعده الخديوي على ذلك .

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط،