7.2 مليار جنيه مبيعات فريش المستهدفة خلال العام

■ بدء التشغيل التجريبى لمصنعى الألومنيوم وجوان الثلاجات ■ توقعات بثبات أسعار الأجهزة فى الموسم الصيفىأحمد اللاهونىتستهدف شركة «فريش إليكتريك» للأجهزة الكهربائية، تحقيق مبيعات تبلغ 7.2 مليار جنيه خلال العام الحالى، مقابل 6 مليارات العام الماضى، بنسبة زيادة 20%.قال بهاء ديمترى، نائب



■ بدء التشغيل التجريبى لمصنعى الألومنيوم وجوان الثلاجات

■ توقعات بثبات أسعار الأجهزة فى الموسم الصيفى

أحمد اللاهونى

تستهدف شركة «فريش إليكتريك» للأجهزة الكهربائية، تحقيق مبيعات تبلغ 7.2 مليار جنيه خلال العام الحالى، مقابل 6 مليارات العام الماضى، بنسبة زيادة 20%.

قال بهاء ديمترى، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير والتدريب بفريش إليكتريك، لـ«المال» إن الربع الأول من العام الحالى لم يشهد أى زيادة فى المبيعات باستثناء موسم الاحتفال بعيد الأم، الذى شهدت فيه السوق زيادة ملحوظة فى الإقبال على شراء الأجهزة الصغيرة.

تمتلك «فريش» 17 مصنعًا، بمدينتى العاشر من رمضان وبدر، على مساحة 250 ألف متر مربع، ويعمل بها 5.7 ألف موظف، كما تمتلك خطى تجميع وإنتاج فى السعودية والجزائر، ووصل حجم أعمال الشركة خلال 2016 إلى 6 مليارات جنيه.

أضاف أن الشركة تعمل حاليا على استكمال خطواتها الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلى من حيث إنتاج المكونات.

أشار إلى أن «فريش» بدأت العام الماضى فى إنشاء 4 مصانع مغذية “الكابلات والضفائر الكهربائية، والكرتون وجوان الثلاجات”، بتكلفة 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال شهر مايو المقبل.

أوضح أن الشركة اتجهت إلى الصناعات المغذية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والمكونات بنسبة تتراوح ما بين -15 %20 منذ النصف الثانى من العام الماضى بالسوق العالمية، وليس لها علاقة بتغير سعر العملة.

لفت إلى أن الشركة بدأت التشغيل التجريبى فى مصنع جوان الثلاجات، وكذلك فى مصنع الألمونيوم،على أن يتم الانتهاء من تشغيل لكافة المصانع المغذية على نهاية العام لتوفير جزء كبير من فاتورة الاستهلاك داخل الشركة فضلا عن توفير ما تحتاجه المصانع الأخرى.

وقال إن تلك المصانع ستسهم بتوفير %12 من فاتورة استيراد بعض المكملات للصناعات الخاصة بالإنتاج، مضيفا أن فاتورة الاستيراد بالشركة بين 180-170 مليون دولار سنويا.

عن أسعار الأجهزة فى الموسم الصيفى، توقع عدم حدوث زيادات كبيرة خاصة فى ظل رغبة المصنعين فى تحريك السوق فضلا عن عدم حدوث تغيرات كبيرة فى أسعار المواد الخام وسعر الصرف عن الموسم الماضى، حيث يقومون بتقليل التكلفة من أجل تقديم منتجات بأسعار مناسبة.

يصل عدد منافذ التوزيع المملوكة للشركة 18 مركزًا بمختلف محافظات الجمهورية، منهم 6 فى مدن الصعيد بـ “المنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر”.

ذكر أن إنتاج مصر من أجهزة التكييف يبلغ مليون جهاز تستحوذ فريش على -14 %17 منها، كما تعد الشركة من أكبر منتجى المراوح فى مصر بحصة تصل لنحو %70 من سوق المراوح والتهوية والشفاطات ٥ ملايين مروحة فى حين يتراوح إنتاج مصر من ذلك القطاع ما بين 7-8 ملايين جهاز.

أوضح أن الشركة تأتى فى المركز الثانى فى إنتاج الغسالات الهاف أوتوماتيك بمليون غسالة سنويا، وتحتل المرتبة الثانية أو الثالثة فى إنتاج السخان بحصة %25، وتأتى ضمن الخمسة الأوائل فى إنتاج البوتاجاز بحصة %25.

عن التصدير، أكد أن قطاع الصناعات الهندسية عانى من مشكلات كبيرة فى التصدير خلال عامى 2017-2016، نتيجة خروج عدد من الأسواق التقليدية نتيجة الأحداث السياسية فى المنطقة “ سوريا، اليمن، العراق، ليبيا”، بالإضافة إلى اتجاه دول الخليج لاستيراد الأجهزة من الخارج.

أشار ديمترى، إلى أن الدول العربية تستحوذ على %50 من حجم صادرات الشركة، تليها الدول الأوروبية بواقع %30، والـ %20 المتبقية للقارة الإفريقية.

أضاف أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى تأخر صرف المحفزات التصديرية منذ 3 أعوام، مشيراً إلى أن متأخرات الشركة تصل لنحو 100 مليون جنيه، بما أدى إلى تراجع التصدير بنسبة بين -5 %10.