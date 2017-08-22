7.1 % تراجعًا في أعداد السائحين الوافدين لمصر

أوروبا الغربية أكثر المناطق جلبًا.. يليها الشرق الأوسط الألمان يستحوذون على النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحيةمحمود محسنتراجع عدد السائحين الوافدين لمصر خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 7.1% بعد توافد 533 ألف سائح، مقارنة بـ573.8 ألف خلال الشهر السابق له، وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإح

أوروبا الغربية أكثر المناطق جلبًا.. يليها الشرق الأوسط

الألمان يستحوذون على النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحية

محمود محسن

تراجع عدد السائحين الوافدين لمصر خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 7.1% بعد توافد 533 ألف سائح، مقارنة بـ573.8 ألف خلال الشهر السابق له، وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن شهر يونيو حقق ارتفاعًا بنسبة 62.2%، مقارنة بنفس الشهر من العام المنصرم، الذى شهد توافد 328.6 ألف سائح.





وأشار الجهاز إلى أن أوروبا الغربية كانت أكثر المناطق إيفادًا بنسبة 37.3%، يليها الشرق الأوسط بنسبة 21.2 %، ثم أوروبا الشرقية بنسبة 20.6%، ثم أفريقيا بنسبة 8.8%، مضيفًا أن عدد السائحين المغادرين بلغ 479.1 ألف سائح خلال يونيو الماضي، مقارنة بعدد 580 ألف سائح لشهر مايو الماضي بنسبة انخفاض قدرها 17.4 %، مقابل 326.3 ألف سائح خلال شهر يونيو 2016 بنسبة زيادة قدرها 46.8%.

تجدر الإشارة إلى أن أوروبا الغربية كانت صاحبة النصيب الأكبر في عدد السائحين المغادرين بنسبة 37.7%، يليها أوروبا الشرقية بنسبة 21.6%، ثم الشرق الأوسط بنسبة 18%، ثم أفريقيا بنسبة 10.6%، ومقارنة بشهر يونيو 2016 كانت الزيادة في عدد السائحين المغادرين 152.8 ألف سائح بنسبة 46.8%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، ويليها أوروبا الشرقية ثم إفريقيا.

وأضاف الجهاز أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحين المغادرين بلغ 4.9 مليون ليلة خلال يونيو الماضي مقارنة بعدد 6 ملايين ليلة لشهر مايو الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 18.8%، مقابل 1.8 مليون ليلة خلال شهر يونيو 2016 بنسبة زيادة قدرها 174.9%.

وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في عدد الليالي السياحية بنسبة 33.5%، يليها الشرق الأوسط بنسبة 21.6 %، ثم أوروبا الشرقية بنسبة 17.9%، ثم أفريقيا بنسبة 14.7%، ومقارنة بشهر يونيو 2016 كانت الزيادة في عدد الليالي السياحية 3.1 مليون ليلة بنسبة 174.9%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، يليها أوروبا الشرقية ثم الشرق الأوسط.

وأشار الجهاز المركزي إلى أن عدد السائحين الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي بلغ 226.4 ألف سائح خلال يونيو الماضي مقارنة بعدد 203.1 ألف سائح خلال مايو الماضي بنسبة زيادة قدرها 11.4%، مقابل 103.7 ألف سائح خلال يونيو 2016 بنسبة زيادة قدرها 118.4%.

الجدير بالذكر أن ألمانيا كانت أكثر الدول إيفادًا بنسبة 39.6%، يليها كل من المملكة المتحدة والتشيك بنسبة 9.9 %، ثم إيطاليا بنسبة 8.2%.

وأضاف الجهاز المركزي أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السياح المغادرون من دول الاتحاد الأوروبي بلغ 1.9 مليون ليلة خلال يونيو الماضي مقارنة بعدد 2.1 مليون ليلة خلال مايو الماضي بنسبة انخفاض قدرها 10.7 %، مقابل 570.9 ألف ليلة خلال شهر يونيو 2016 بنسبة زيادة قدرها 227.8%.

وكانت ألمانيا صاحبة النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحية بنسبة 41.8%، يليها المملكة المتحدة بنسبة 10.7 %، ثم إيطاليا والتشيك بنسبة 8.5%.