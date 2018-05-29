7.085 مليار جنيه تكلفة IFRS9 فى 18 بنكا

سيد بدر: بدأت البنوك العاملة بالسوق المحلية تكوين احتياطيات تطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9 بنهاية العام الماضى وفقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى وتنفيذ قوائم مالية مبدئية خلال الربع الأول من العام الجارى، على أن يتم التطبيق الفعلى مطلع 2019 بالنسبة للبنوك التى يبدأ عامها المالى يناير 2

سيد بدر:



بدأت البنوك العاملة بالسوق المحلية تكوين احتياطيات تطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9 بنهاية العام الماضى وفقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى وتنفيذ قوائم مالية مبدئية خلال الربع الأول من العام الجارى، على أن يتم التطبيق الفعلى مطلع 2019 بالنسبة للبنوك التى يبدأ عامها المالى يناير 2019 وفى يوليو من نفس العام للبنوك الحكومية.

وفى مسح أجرته «المال» على القوائم المالية لـ21 بنكا حكوميا وخاصا؛ أظهر عدم إدراج بنكى الأهلى ومصر أكبر بنكين حكوميين مخصصات للمعيار الجديد فى الموازنة الختامية للعام المالى الماضى المنتهى فى يونيو 2017، وفى تصريحات سابقة لمسئولى البنكين، فإنهما مازلا فى مرحلة اختيار الشركات العالمية والمحلية التى ستتولى تنفيذ مبادئ المعيار الجديد داخل البنك.

بينما بلغت تكلفة تطبيق المعيار المحاسبى الجديد فى 18 بنكا نحو 7.085 جنيه، يتصدرها البنك العربى الأفريقى الدولى والذى احتجز نحو 1.477 مليار جنيه بنهاية العام الماضى احتياطيات للمعيار الجديد، بينما لم تتضمن ميزانية بنك كريدى أجريكول بندا مخصصا للمعيار الجديد لكن احتياطياته ارتفعت من 281.43 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016 إلى 386.693 مليون جنيه بنهاية العام الماضى.

وألزم البنك المركزى القطاع المصرفى باحتجاز احتياطى مخاطر IFRS9 بنسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، يتم إدراجها ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزى، وذلك فى إطار الاستعداد لتطبيق المعيار الجديد ولغرض تدعيم المراكز المالية للبنوك لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حجم المخصصات نتيجة اتباع أسلوب المخاطر الائتمانية المتوقعة والتى تأخذ فى الاعتبار النظرة المستقبلية للأوضاع الاقتصادية.

وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن البنوك احتجزت بالفعل النسبة المقررة من البنك المركزى بنهاية العام الماضى تمهيدًا لتطبيق المعيار الجديد، موضحًا أن هذه النسبة ستساعد البنوك على تطبيق المعيار الجديد وتلافى الآثار التى قد يحدثها على ميزانياتها المستقبلية بعد التطبيق الفعلى.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلى قد يظهر احتياج بعض البنوك لزيادات فى رأس المال لتقوية مركزها المالى، خاصة أن المعيار الجديد سيساهم فى زيادة حجم المخصصات بالنسبة لبعض البنوك وقد يؤثر على معدلات كفاية رأس المال.

وأوضح أن البنوك خصصت بندًا منفردًا للاحتياطيات الخاصة بالمعيار المحاسبى الجديد، بينما بعض البنوك قد تدرجها فى الاحتياطيات العامة وهى الاحتياطيات التى تتعلق بمخاطر غير متوقعة مستقبلية.

وأظهر مسح «المال» مجىء البنك التجارى الدولى فى المرتبة الثانية من حيث احتجاز مخصصات المعيار الجديد والذى جنب نحو 1.411 مليار جنيه، وارتفعت احتياطاته الإجمالى لتسجل نحو 10.137 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، كما خصص بنك قطر الوطنى الأهلى نحو 1.028 مليار جنيه احتياطيات المعيار الجديد لترتفع إجمالى احتياطيات البنوك إلى 7.613 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 5.035 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه.

واحتجز بنك الإسكندرية نحو 391.53 مليون جنيه احتياطى المعيار الجديد، بينما احتجز بنك الشركة المصرفية 378.99 مليون جنيه، كما احتجز بنك فيصل الإسلامى المصرى نحو 335 مليون جنيه.

وأوضح طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن حجم الاحتياطيات التى يخصصها كل بنك للمعيار الجديد تتوقف على حجم المحفظة الائتمانية والقروض المعرضة للمخاطر من هذه المحفظة، لافتًا إلى أنه كلما ارتفعت حجم المخاطر ضمن أصول البنك كلما ارتفعت حجم الاحتياطيات المجنبة.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات نهاية العام الماضى، إنه تم تشكيل لحنة تضم أعضاء من البنك المركزى والبنوك الأخرى وكبرى مكاتب المراجعة والمحاسبة بهدف وضع القواعد القابلة للتنفيذ وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية IFRS 9، مستبعدًا أن يكون هناك استثناءات لبعض البنوك فيما يتعلق بتطبيق المعيار الجديد.

ويعتبر المعيار الدولى للمحاسبة IFRS 9.. بمثابة معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، من خلال تناول 3 جوانب رئيسية تتمثل فى تصنيف وقياس الأصول، وقياس الخسائر، ومحاسبة التحوط، وذلك بهدف رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية للبنوك.

وأصدر المركزى تعليمات فى وقت سابق من العام الجارى للرد على استفسارات البنوك وتضمنت الرد على 45 استفسارًا أرسلتها له البنوك عن تطبيق المعيار الجديد.

وقال هشام الأفندى، الشريك التنفيذى للشركة وعضو اللجنة المشكلة بقرار من البنك المركزى، إن تطبيق النظام يتطلب عمل على الجانب المحاسبى والتكنولوجى فى ذات التوقيت، موضحًا أن اللجنة تلقت مئات الاستفسارات من بنوك القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بكيفية تصنيف العملاء حسب الحالة الائتمانية ومحاور أخرى يتطلبها المعيار الجديد، مؤكدًا أن اللجنة لا تقدم فقط المشورات النظرية لكنها تساعد البنوك بشكل عملى لإنجاز المعيار فى الوقت المحدد.

أوضح أن المعيار الجديد سيساعد البنوك على التدقيق فى اختيار عملاء الائتمان والاحتياط مبكرًا لاحتمالية حدوث حالات تعثر وهو ما يحميها من المخاطر المستقبلية، منوهًا إلى أن البنوك الأجنبية قطعت %90 من مراحل التطبيق نظرًا لتعاونها مع المجموعات المالكة.

ووفقًا للأفندى فإن تطبيق المعيار الجديد يكون أيسر لدى البنوك صغيرة الحجم نظرًا لمحدودية حجم أعمالها، بينما تستغرق البنوك الحكومية الكبرى وقتًا أطول فى ظل استحواذها على أكثر من نصف السوق المصرفية وضخامة حجم أعمالها.

وشدد الأفندى على ضرورة التواصل بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الضرائب بخصوص المعيار الجديد حتى تكون هذه الجهات على معرفة تامة بالمعيار أثناء التواصل مع بنوك القطاع المصرفى ومنعًا لحدوث الخلافات.