%7 نموًا فى واردات «الملاكي» خلال يناير

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %7 لتصل إلى 295 مليون و957 ألف دولار خلال يناير الماضى، مقابل 276 مليون و739 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من السابق.

وأرجع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، والموزع المعتمد للعلامتين التجاريتين «جيلى، وجاك»، زيادة واردات سيارات الركوب إلى إقبال مجموعة من الوكلاء على استيراد الطرازات التركية للاستفادة من تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على تلك الفئة أوائل العام الحالى.

وأضاف أن العديد من شركات ومستودرى السيارات اتجهوا إلى زيادة حجم واراداتهم من سيارات الركوب «الملاكى» تزامنًا مع انخفاض قيمة العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مما أسهم فى تخفيض تكلفة الاستيراد.

وقال إن سوق السيارات شهدت تطورات فى خريطة المنافسة بين مختلف العلامات التجارية تزامنًا مع تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ التى أسهمت فى تخفيض أسعارها ولاسيما تعزيز فرص تنافسيتها على حساب الفئات الأخرى.

كانت مصلحة الجمارك أعلنت أوائل العام الحالى عن تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من تركيا بنسبة %10 لتصبح معفاة من الرسوم الجمركية بالكامل.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات السيارات الأوروبية لتصل إلى 8.2 ألف مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع 3.7 ألف وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وصعدت مبيعات السيارات التركية المنشأ (تويوتا كورولا وفيات تيبو، ورينو ميجان، وهوندا سيفيك) بنسبة %220 لتسجل4 آلاف و804 مركبات خلال تلك الفترة، مقابل 1502 وحدة خلال فترة المقارنة.