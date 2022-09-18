%7 نموًا فى صادرات مصر من السيارات بالنصف الأول

سجلت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها نموًا بنسبة %7 لتصل إلى 26.7 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 24.9 مليون للفترة المقابلة من 2021.

وبلغ إجمالى عدد المستوردين للمركبات من مصر، نحو 17 دولة بنهاية الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، وفق بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتى حصلت «المال» على نسخة منها.

«هونج كونج» تتصدر قائمة المستوردين.. و«أيرلندا» تنضم لأول مرة

وتصدرت «هونج كونج» قائمة الدول الأكثر استيرادًا بعدما استحوذت على حصة سوقية %37.4 بقيمة 10 ملايين و17 ألف دولار.

وجاءت المملكة المتحدة فى المرتبة الثانية بنسبة %34.6 بإجمالى نحو 9.2 مليون دولار، تلتها الكاميرون فى المركز الثالث بحصة %7.3 بقيمة 1.9 مليون.

وحلت كوت ديفوار كرابع الترتيب بحصة قدرها %4.8 بقيمة 1.2 مليون دولار، تلتها ليبيا فى الخامس بواقع %4.2 مسجلة 1.1 مليون.

وحصدت الإمارات المركز السادسة بعدما استحوذت على حصة %3.3 بإجمالى 892.6 ألف دولار، تلتها السعودية فى السابع بنسبة %2 بواقع 541.7 ألف.

واحتلت النيجر المرتبة الثامنة مستحوذة على حصة %1.8 مسجلة نحو 484 ألف دولار، من إجمالى صادرات السيارات بمختلف فئاتها.

واقتنصت السودان المرتبة التاسعة بحصة استيرادية %1.7 بقيمة 478.8 ألف دولار، أعقبتها بنين فى المركز العاشر بنسبة %1.2 لتبلغ وارداتها نحو 311.7 ألف.

فيما جاءت إسرائيل فى المركز الحادية عشرة بحصة %0.4 بإجمالى نحو 118.5 ألف دولار، تلتها أيرلندا بعد انضمامها لقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر لأول مرة خلال يونيو الماضى؛ لتصل حصتها إلى %0.3 من جملة الصادرات خلال 6 أشهر؛ مسجلة نحو 93.5 ألف دولار.

واحتلت إيطاليا المرتبة الثالثة عشرة بقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر مستحوذة على حصة %0.3 بقيمة بلغت 92.8 ألف دولار، تلتها قطر فى المركز الرابع عشر بنسبة %0.2 بإجمالى نحو 51.5 ألف دولار.

وتوزعت الحصة المتبقية البالغة نحو %0.5 على الدول الأخرى المستوردة للمركبات من مصر وهى «فلسطين، وتركيا، وبلجيكا» خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.