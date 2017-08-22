7 % نموا فى الإنفاق على أمن المعلومات 2017‎

خاص كشف تقرير حديث، أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "جارتنر"، عن نمو الإنفاق على حلول أمن المعلومات عالميأ خلال العام الحالى بنسبة 7 % ، لتسجل 86.4 مليار دولار خلال العام 2017، مقارنة بالعام الماضى. وتوقع التقرير زيادتها إلى 93 مليار دولار بحلول عام 2018.وتشير توقعات جارتنر، إلى أن سو

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كشف تقرير حديث، أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية “جارتنر”، عن نمو الإنفاق على حلول أمن المعلومات عالميأ خلال العام الحالى بنسبة 7 % ، لتسجل 86.4 مليار دولار خلال العام 2017، مقارنة بالعام الماضى.

وتوقع التقرير زيادتها إلى 93 مليار دولار بحلول عام 2018.

وتشير توقعات جارتنر، إلى أن سوق حلول اختبارات أمن المعلومات، ضمن قطاع البنى التحتية لحماية المعلومات، سيشهد نمواً سريعاً رغم أن هذه السوق ذات حجم صغير اليوم.

وتوضح أن ذلك يأتي نتيجة لتزايد حوادث اختراق البيانات، إضافة إلى زيادة الطلب على حلول اختبارات أمن المعلومات على مستوى التطبيقات، وذلك في إطار ما بات يسمى ثقافة رفع سوية التعاون بين فرق التطوير وفرق العمليات.

ووفقاً لجارتنر ستسهم أدوات اختبار أمن المعلومات على مستوى التطبيقات، وعلى نحو الخصوص أدوات اختبار أمن المعلومات التفاعلية IAST، في نمو هذا القطاع حتى العام 2021.

ويقول سيد ديشبانده، كبير المحللين في “جارتنر”: “رأينا خلال الموجة الأخيرة من الاختراقات الأمنية حول العالم، فإن الالتزام بالأساسيات بات يحتل أهمية كبرى أكثر من أي وقت مضى”.