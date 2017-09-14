7 % نمواً فى إقبال المدارس على برامج كامبريدج

❐ وسيم الحنبلي: نعمل فى مصر منذ أكثر من 25 عاماًالمال ـ خاصأعلنت هيئة كامبريدج للمؤهلات الدولية مؤخرًا عن نتائج دورة اختبارات عام 2017 فى مصر، حيث سجلت مؤهلات كامبريدج إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور فى مصر وحول العالم.ويوجد أكثر من 120 مدرسة مدرجة مع برامج كامبريدج الدولية بمصر فى مخت

❐ وسيم الحنبلي: نعمل فى مصر منذ أكثر من 25 عاماً

المال ـ خاص

أعلنت هيئة كامبريدج للمؤهلات الدولية مؤخرًا عن نتائج دورة اختبارات عام 2017 فى مصر، حيث سجلت مؤهلات كامبريدج إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور فى مصر وحول العالم.

ويوجد أكثر من 120 مدرسة مدرجة مع برامج كامبريدج الدولية بمصر فى مختلف المحافظات، وسجلت الأرقام نموًّا بمعدل %7.

وتم تقديم ما يقرب من 73 ألف اختبار لمؤهلات كامبريدج فى دورة اختبارات عام 2017، وكانت المواد الأكثر طلبًا فى مصر هذا العام، اللغة الإنجليزية، والكيمياء، والفيزياء.

وعلى الصعيد العالمى تختار المدارس برامج كامبريدج لتعليم وتقييم الطلاب فى كل مرحلة من المراحل الدراسية.

وتعد اختبارات كامبريدج الدولية هى الأكثر شعبية فى العالم للطلاب بعمر 14- 16 عامًا، بينما سجل النمو العام حول العالم معدل %7، كما لوحظ زيادة هائلة بعدد الطلاب الأصغر سنًّا الذين يدرسون حاليًّا برامج كامبريدج للمراحل الابتدائية بنسبة %17 هذا العام.

وقال وسيم الحنبلى، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاختبارات كامبريدج الدولية، إن كامبريدج تعمل فى مصر منذ أكثر من 25 عامًا، وهناك عمل جاد يقدمه الطلاب المصريون الذين يتميزون بمهاراتهم العالية.

وأبدى الحنبلى سعادته بإقبال المصريين على برامج كامبريدج، مشيرًا إلى أن شعبية المؤهلات الدولية لا تزال تنمو مع النمو الشامل لقطاع التعليم فى البلاد.

وأضاف: “تعتمد النتائج الكبيرة اليوم على العمل الجاد من الطلاب والمعلمين، إلى جانب الدعم والتشجيع من قِبل الأسر، هناك الكثير من الجهد الجماعى الذى يظهر فى هذه النتائج من المدارس وأولياء الأمور”، مشيرًا إلى ضرورة استمرار عمليات الدراسة للمزيد من المهنية وزيادة فرص العمل.

تقوم “اختبارات كامبريدج الدولية” بتهيئة طلاب المدارس لمواجهة تحديات الحياة وتساعدهم على تطوير فضولهم وشغفهم الدائم بتحصيل العلم والمعرفة. ونحن جزء من “كامبريدج للتقييم”، وهى إدارة تابعة لجامعة كامبريدج.

وتتميز كامبريدج بمؤهلات دولية معترف بها من أفضل الجامعات والشركات حول العالم، مما يمنح الطلاب مجموعة واسعة من الخيارات فى تعليمهم وفى مسيرتهم المهنية.

وتعد كامبريدج الدولية منظمة غير هادفة للربح تكرس مواردها لتقديم برامج تعليمية عالية الجودة تطلق كل إمكانات المتعلم.