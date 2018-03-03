أحمد صبرى قال الدكتور حسام عبدالغفار رئيس قسم الأنف والأذن بجامعة حلوان إن هناك 7%من أطفال مصر مصابون بضعف السمع فى حين أن النسب العالمية لاتزيد عن 1.5فى الألف مما يؤكد زيادة عدد الحالات بشكل كبير عن العالم. وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناةten إلى أن هناك محافظات تص

أحمد صبرى



قال الدكتور حسام عبدالغفار رئيس قسم الأنف والأذن بجامعة حلوان إن هناك 7%من أطفال مصر مصابون بضعف السمع فى حين أن النسب العالمية لاتزيد عن 1.5فى الألف مما يؤكد زيادة عدد الحالات بشكل كبير عن العالم.



وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناةten إلى أن هناك محافظات تصل بها النسبة إلى أكثر من 10%. موضحا أن السبب الرئيسي يكمن فى عدم التوعية لإزالة مسببات الضعف مثل الصوت المرتفع وزواج الاقارب.