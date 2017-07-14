7 مليارات جنيه فاتورة علاج الأمراض الناتجة عن التدخين

أحمد صبرىقال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، إن مصر تنفق 7 مليارات جنيه على الأمراض التى يسببها التدخين، وأهمها أمراض القلب والذبحة الصدرية، والتي تؤثر بشكل مباشر على قصور الشريان التاجي.وأوضح شعبان، فى كلمته بمؤتمر جمعية القلب، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات الناتجة عن

أحمد صبرى

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، إن مصر تنفق 7 مليارات جنيه على الأمراض التى يسببها التدخين، وأهمها أمراض القلب والذبحة الصدرية، والتي تؤثر بشكل مباشر على قصور الشريان التاجي.

وأوضح شعبان، فى كلمته بمؤتمر جمعية القلب، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات الناتجة عن مرض القصور التاجي فى مصر تفوق المعدلات العالمية بخمسة أضعاف، حيث أن كل عام يتوفى 400 مواطن لكل 100 ألف بسبب مرض قصور الشريان، مقابل 50 إلى 60 حالة وفاة لكل 100 ألف مواطن عالميًا.

وأشار إلى أن شعار منظمة الصحة العالمية بالاتفاق مع فيدرالية القلب العالمية، هو تخفيض معدل الوفيات لأمراض القلب بنسبة 25٪ بحلول عام 2025، عن طريق الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، ومن بينها التدخين، وتفعيل القوانين التى تمنعه بالمستشفيات والمدارس، كما يجب التشخيص بشكل مبكر للحالات الأكثر عرضه لعوامل الخطورة، عن طريق إجراء رسم القلب العادى، أو بالمجهود، والمسح الذرى، أو الأشعة المقطعية.

وأضاف أن هناك 3 أنواع من العلاج، إما دوائي، أو علاج جراحى عن طريق تغيير الشرايين المسدودة، أو القسطرة والدعامات، موضحًا أن وزارة الصحة أتاحت الدعامات الدوائية بشكل لم يسبق له مثيل بنسبة تصل إلى 80%.