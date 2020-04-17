7 مليارات جنيه صافي مبيعات العرب والأجانب بالبورصة منذ بداية العام

حقق المستثمرون العرب صافي مبيعات بقيمة 1.35 مليار جنيه، والاجانب بقيمة 5.72 مليار جنيه منذ بداية العام"، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.

سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي عمليات بيعية بقيمة 7 مليارات جنيه، وبنسب استحواذ قدرها 8.4 و26.1% بالترتيب منذ بداية العام، وذلك حسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن المستثمرين العرب حققوا صافي مبيعات بقيمة 1.35 مليار جنيه، والأجانب بقيمة 5.72 مليار جنيه، منذ بداية العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنقضي، أشار التقرير إلى أن العرب والأجانب سجلوا صافيًا بيعيًّا بقيمة 79.8 مليون جنيه و1.46 مليار جنيه على التوالي، وبنسب استحواذ 5 و23.9% بالترتيب.

وسجلت البورصة، في الأسبوع الماضي، قيم تداولات 17.8 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 1.36 مليار ورقة مالية منفذة على 151 ألف عملية.

وشهدت البورصة، الأسبوع المذكور، حالة تباين في أداء المؤشرات، بينما صعد رأس المال السوقي بنحو 0.22%.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 10154 نقطة، بينما ارتفع “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 5.39% إلى 1097 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.02% إلى 1084 نقطة.

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 1.2 مليار جنيه، ليسجل 552.7 مليار جنيه، مقابل 551.5 مليار، في الأسبوع الماضي.

وحققت مؤشرات البورصة تراجعات شبه جماعية بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، آخِر جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 4 مليارات جنيه، مع ختام تعاملات الجلسة ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه، مقابل 554.3 مليار بنهاية تعاملات أمس.

وقالت البورصة، في إعلان للمتعاملين، الخميس، إنه تقرّر أن يكون يوم الأحد الموافق 19/04/2020 إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضافت البورصة أن يكون يوم الاثنين الموافق 20/04/2020 إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 21/04/2020.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، أمس الأول الأربعاء، المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأي حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، بالتزامن مع الاحتفالات بالاعياد.

بالإضافة إلى أي أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية، أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع محاولة مخالفة القرارات المتخَذة بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن.

وأكد مدبولي أنه وحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، داعيًا إلى تحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأي تجمعات.

وشدد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمباني الحكومية والشوارع العامة والمواصلات، ووسائل النقل الجماعي بالتعاون مع القوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.