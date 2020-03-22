7 مليارات جنيه زيادة في قروض القطاع العائلي خلال شهر

ارتفعت قروض القطاع العائلي المجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 7 مليارات جنيه خلال شهر يناير الماضى فقط ، ليسجل إجمالي القروض الموجهة لهذا القطاع 396 مليار جنيه، مقابل 389 مليارا بنهاية ديسمبر الماضى وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وكانت إجمالي ارصدة الاقراض لدى القطاع المصرفي قد سجلت 1.866 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير الماضى، مقابل 1.873 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضى.

قروض القطاع الحكومي تسجل 509 مليارات جنيه

وسجلت القروض الموجهة للقطاع الحكومى نحو 509 مليارات جنيه خلال يناير مقابل 521 مليار خلال ديسمبر.

فى حين سجلت القروض الموجهة للقطاع الخاص 1.357 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 1.352 تريليون بنهاية ديسمبر.

تأجيل سداد القروض 6 أشهر يشمل البطاقات الائتمانية

وكان البنك المركزي المصري، قد قال اليوم، إن مبادرة تأجيل استحقاقات العملاء الأفراد، تشمل 4 أنواع من القروض هي: القروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية، والقروض بغرض شراء سيارات للإستخدام الشخصى ، والقروض العقارية للإسكان الشخصي.

وقال المركزي إن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكل التسهيلات الائتمانية سواء قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، إضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كل استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيًا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.

وأشار إلى أن التعليمات تسري على كل العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة.

وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكل أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.