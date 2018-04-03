7 مقترحات لدعم ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

سهير محمدأكد المهندس علاء السقطي رئيس ائتلاف اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن ائتلاف اتحادات جمعيات المشروعات الصغيرة بصفته ممثلا لعدد 1235 جمعية بعضوية وأكثر من 300 الف مستثمر صغير يطالب الرئيس بمواصلة مسيرة الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة الذي لم يشهد تطورا ملموسا على أرض الواقع إلا ف

سهير محمد

أكد المهندس علاء السقطي رئيس ائتلاف اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن ائتلاف اتحادات جمعيات المشروعات الصغيرة بصفته ممثلا لعدد 1235 جمعية بعضوية وأكثر من 300 الف مستثمر صغير يطالب الرئيس بمواصلة مسيرة الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة الذي لم يشهد تطورا ملموسا على أرض الواقع إلا في عهده.

وأوضح أن ائتلاف اتحادات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حدد 7 مقترحات تساعد في الدفع بملف المشروعات الصغيرة خلال الاربع سنوات القادمه

أول هذه المقترحات، وفق السقطي، إنشاء كيان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صورة وزارة أو جهاز مستقل يتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء . يكون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أحد اجنحته ويكون مسئول عن وضع استراتيجية النهوض بالمشروعات الصغيرة للخمسين عام القادمة

ومتطرقا لثاني المقترحات شدد على أهمية إصدار التشريع الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم اعداده منذ عامان ولم يصدر حتي الآن.

وثالثا طالب بمنح مزايا تفضيلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الأسعار والإجراءات عند تخصيص الأراضي وعند التعامل مع الضرائب وكافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة بآصدار التراخيص والسجلات

و حث في رابع المقترحات على مشاركة اتحادات جمعيات المشروعات الصغيرة في كافة مناقشات القوانين والقرارات التي تمس مستقبل المشروعات الصغيرة حتي تصدر واقعيه للنهوض بها

وشدد في خامس المقترحات على أهمية مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة ونطالب بحل مشاكل المشروعات الجديدة في المنظومة الحاليه باحياء دور بنك التنمية الصناعية والاستفادة من خبرته في إقراض المشروعات الجديدة

ولفت إلى أن سادس المقترحات مرتبط بتشجيع خريجي التعليم الفني الصناعي علي العمل الخاص بتشجيع البنوك علي تمويل ورش خريجي المدارس الفنيه فور تخرجهم دون الانتظار لبلوغ المقترض سن 21 سنة . والذي يضيع علي الدوله حاليا فرصه الاستفادة من خريجي المدارس الفنيه بانخراطهم في أعمال لا تمت بصله لتخصاصتهم.



وأخير أكد على أهمية التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة بتقديم مزايا خاصة بالمشروعات الكبيرة عند استخدامها للمشروعات الصغيرة كصناعات مغذيه له.

