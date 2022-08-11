7 معامل تنسيق بجامعة الإسكندرية تستقبل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة

بدأت اليوم الخميس 11 أغسطس مكاتب التنسيق ومعامل الكمبيوتر بجامعة الإسكندرية، في استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عن تخصيص 7 معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر مجاناً للطلاب لتسجيل رغباتهم وذلك بكليات الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبى، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طالبات بسموحة.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة المترددين على هذه المعامل، موضحاً أن هذه المعامل متاحة طوال فترة التنسيق اعتباراً من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهراً، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني لتقديم الدعم الفني للمترددين من الطلاب وذويهم، كما تم تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالى السرعة للتسهيل على الطلاب وضمان عدم الإزدحام.