7 مذكرات تفاهم مع الأردن في البورصة والاستثمار والتخطيط

المال - خاصعقدت اللجنة العليا المصرية الأردنية الـ27 -أمس- برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني الملقى، رئيس الوزراء الأردني، فى العاصمة الأردنية عمان.ووقع إسماعيل والملقى فى ختام أعمال اللجنة محضر الدورة السابعة والعشرين، وشهدا توقيع 7 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين ال

المال – خاص

عقدت اللجنة العليا المصرية الأردنية الـ27 -أمس- برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني الملقى، رئيس الوزراء الأردني، فى العاصمة الأردنية عمان.

ووقع إسماعيل والملقى فى ختام أعمال اللجنة محضر الدورة السابعة والعشرين، وشهدا توقيع 7 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.

ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، 4 مذكرات تفاهم مع الجانب الأردنى، هم مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البورصتين المصرية والأردنية، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تبادل الخبرات بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى فى مصر والتخطيط والتعاون الدولى فى الأردن، مع المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية مع الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك فى مجال الشؤون الاجتماعية مع على الغزاوى، وزير العمل الأردنى.

كما وقع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، برنامج تنفيذى فى مجال التعليم العالى فى الفترة من 2017 إلى 2020 مع الدكتور محمود الشياب، وزير الصحة الأردنى، ووقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم للتعاون المينائى والتوآمة بين مينائى نويبع والعقبة، مع المهندس جميل مجاهد، وزير النقل الأردنى.

وشهد إسماعيل والملقى توقيع مذكرة تفاهم فى مجال دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.