7 مدن عربية على مؤشر أهم المراكز المالية العالمية

حافظت 7 مدن عربية على تواجدها في مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الصادر عن مؤسسة Z / Yen بالتعاون مع معهد التنمية الصيني.

وضمت القائمة كل من دبي وأبوظبي وكازابلانكا والدوحة والبحرين والكويت والرياض.

ومن بين تلك المدن العربية هبط ترتيب ثلاثة عالميا مقارنة بالمؤشر الصادر في سبتمبر الماضي، بينما قفز ترتيب المدن الأربعة الأخرى.

وحسب القائمة، جاءت دبي في المركز الأول عربيا والـ19 عالميا، حيث حصلت على 710 درجات في التصنيف، لكنها ترتيبها تراجع مركزين مقارنة بالمؤشر الماضي.

وفي المركز الثاني عربيا جاءت أبوظبي، والمركز الـ38 عالميا بعد حصولها على 675 درجة، وهي أيضا تراجعت 5 مراكز مقارنة بالتقرير السابق.

ثم حلت كازابلانكا (الدار البيضاء) المغربية في المركز الثالث عربيا، والـ 53 عالميا بحصولها على 632 درجة، وهي تراجعت 7 مراكز على الترتيب العالمي.

وفي المركز الرابع عربيا، جاءت الدوحة التي صعدت مركزا واحدا في ترتيبها العالمي إلى 55، بحصولها على 632 درجة.

وفي المركز الخامس عربيا، جاءت البحرين التي صعدت 15 مركزا دفعة واحدة في ترتيبها العالمي إلى 68، بحصولها على 596 درجة.

وفي المركز السادس عربيا، جاءت الكويت التي صعدت 20 مركزا في ترتيبها العالمي إلى 82، بحصولها على 581 درجة.

وسابعا، حلت الرياض السعودية بعد أن قفزت مركزين عالميا إلى الترتيب 105، وحصدت 541 درجة.

المدن العربية على مؤشر أهم المراكز المالية العالمية:

دبي (الإمارات) – الترتيب العالمي: (19) أبوظبي (الإمارات) – الترتيب العالمي: (38) كازابلانكا (المغرب) – الترتيب العالمي: (53) الدوحة (قطر) – الترتيب العالمي: (55) البحرين (البحرين) – الترتيب العالمي: (68) الكويت (الكويت) – الترتيب العالمي: (82) الرياض (السعودية) – الترتيب العالمي: (105)

ويقول المؤشر (GFCI) إنه صاحب “المقارنة الأكثر موثوقية” في العالم للقدرة التنافسية بين المراكز المالية الرائدة في العالم.

وشهدت القائمة العالمية ثبات المدن الثلاثة الأولى، حيث احتلت نيويورك الصدارة بـ764 درجة، تلتها لندن في المركز الثاني بـ743 درجة، ثم في المركز الثالث شنغهاي بـ 742 درجة.

أعلى 10 مدن على مؤشر المراكز المالية العالمية:

1- نيويورك (أمريكا) 746 درجة

2- لندن – (بريطانيا) 743 درجة

3- شنغهاي – (الصين) 742 درجة

4- هونج كونج – (هونج كونج) 741 درجة

5- سنغافورة (سنغافورة) 740 درجة

6- بكين (الصين) 737 درجة

7- طوكيو (اليابان) 736 درجة

8- شنجن (الصين) 731 درجة

9- فرانكفورت (ألمانيا) 727 درجة

10- زيورخ (سويسرا) 720 درجة