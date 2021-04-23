7 محطات مرت بها أسعار البنزين فى مصر .. تعرف عليها

مرت أسعار البنزين فى السوق المصرى بسبعة محطات رئيسية فى أقل من عامين، منذ نهاية عام 2019 حتى اليوم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال عام 2019 ، ومنذ ذلك التوقيت حتى الآن اتخذت اللجنة نحو 7 قرارات.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية ، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

أقرتهم لجنة تسعير الوقود خلال الفترة من نهاية 2019 حتى اليوم

وتضمنت القرارات السبعة ما يلى:-

خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر وتثبيت السولار في أكتوبر 2019،حيث تراجعت الاسعار الى 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، كما تم خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيها ليصبح 4250 جنيها،

تثبيت الأسعار على مستوياتها في يناير 2020.

خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر وتثبيت السولار في أبريل 2020،حيث تم خفض سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر ، والبنزين 92 إلى 7.50جنيه ،وخفضت سعر البنزين 80 أوكتان، الأقل جودة إلى 6.25 جنيه،



تثبيت الاسعار على مستوياتها في يوليو 2020 .

تثبيت الأسعار مجددا في أكتوبر 2020.

تثبيت الأسعار على نفس مستوياتها يناير الماضى.