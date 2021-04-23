طاقة

7 محطات مرت بها أسعار البنزين فى مصر .. تعرف عليها

قراران بالخفض وأربعة بالتثبيت وأخيرا اليوم بالزيادة
نسمة بيومي 2:48 م, الجمعة, 23 أبريل 21 2:48 م, الجمعة, 23 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

مرت أسعار البنزين فى السوق المصرى بسبعة محطات رئيسية فى أقل من عامين، منذ نهاية عام 2019 حتى اليوم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية  خلال عام 2019 ، ومنذ ذلك التوقيت حتى الآن اتخذت اللجنة نحو 7 قرارات.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية ، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

اقرأ أيضا  «سيجنفاى مصر» تخطط لتصدير 30 ألف «كشاف ليد» خلال 2021

أقرتهم لجنة تسعير الوقود خلال الفترة من نهاية 2019 حتى اليوم

وتضمنت القرارات السبعة ما يلى:-

  1. خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر وتثبيت السولار في أكتوبر 2019،حيث تراجعت الاسعار الى 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، كما تم خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيها ليصبح 4250 جنيها، 
  •  تثبيت الأسعار على مستوياتها في يناير 2020.
  •  خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر وتثبيت السولار في أبريل 2020،حيث تم خفض سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر ، والبنزين 92 إلى 7.50جنيه ،وخفضت سعر البنزين 80 أوكتان، الأقل جودة إلى 6.25 جنيه،
  • تثبيت الاسعار على مستوياتها في يوليو 2020 .
  • تثبيت الأسعار مجددا في أكتوبر 2020.
  •  تثبيت الأسعار على نفس مستوياتها يناير الماضى.
  • قرار اليوم بزيادة أسعار البنزين 25 قرشا فى اللتر الواحد دون المساس بالسولار،حيث قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى: 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7,75 جنيه للتر 92، و8,75 جنيه للتر البنزين 95، بزيادة 25 قرشا لكل صنف. كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر.
اقرأ أيضا  سعر البترول يتراجع عالميا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

ملف الكاتب نسمة بيومي

اقرأ أيضاً

«البترول» ترفع أسعار البنزين 25 قرشا وتثبت السولار والمازوت

نسمة بيومي 11:16 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

«الأوروبي لإعادة الإعمار»: التوقيع علي حزمة تمويل بقيمة 114 مليون دولار لصالح «أكوا باور»

سمر السيد 6:33 م, الخميس, 22 أبريل 21

وزيرا الكهرباء والبترول يناقشان مع سفير بلجيكا التعاون بمجال الهيدروجين الأخضر

عمر سالم 6:31 م, الخميس, 22 أبريل 21

الكهرباء : 700 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات جنوب سيناء منذ 2014

عمر سالم 5:12 م, الخميس, 22 أبريل 21

أسعار البترول العالمية تواصل خسائرها بفعل زيادة المخزون الأمريكي ومخاوف كورونا

محمد عبد السند 12:04 م, الخميس, 22 أبريل 21

بمعدل 1500 برميل يوميا.. «العامة للبترول» تبدأ باكورة الاستخراج من أول بئر فى اكتشاف S.AL.HAMD

نسمة بيومي 9:30 ص, الخميس, 22 أبريل 21