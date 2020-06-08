7 محافظ تأمين تبيع حصصا في مدينة الإنتاج الإعلامي

شركة مدينة الإنتاج الإعلامى تفصح عن تعاملت بالبيع على أسهم محافظ تأمين مساهمة فيها

أفصحت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى عن قيام سبع محافظ استثمارية مملوكة لشركتي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة ببيع حصصا فيها بقيمة إجمالية 16.1 مليون جنيه.

وقالت مدينة الإنتاج الإعلامى فى إفصاح للبورصة الاثنين، إن محفظتين مملوكتين لشركة مصر للتأمين باعت 1.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.1 مليون جنيه.

وبلغت منوسط سعر السهم فى الصفقة 2.7 جنيه، وانخفضت حصة المحفظتين فى الشركة من 2.9% إلى 2.16%.

كما قامت خمس محافظ استثمار مملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياة ببيع 4.1 ملايين سهم بقيمة إجمالية 12 ملايين جنيه بمتوسط سعر 2.9 جنيه للسهم.

وانخفضتا نسبة مساهمة محافظ مصر لتأمينات الحياة إلى 0.4% بعد العملية مقارنة بنحو 2.57% قبل العملية.

هيكل ملكية شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى

الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

ويبلغ رأسمال الشركة 1.89 مليار جنيه موزعا على 189 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة ،بين الهيئة الوطنية للإعلام ،بنك الاستثمار القومي، البنك الأهلى المصرى،بنك مصر.

كما تستحوذ شركات ، المصرية للمشروعات الاستثمارية،مصر للتأمين ، مصر لتأمينات الحياة ، على نسب مختلفة إضافة إلى مستثمرين أفراد وآخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية.

محافظ تأمين باعت حصص فى شركات مدرجة بالبورصة منذ أيام

ونفذت محافظ استثمار شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة عمليات بيع لحصصها فى عدة شركات مدرجة بالبورصة خلال الفترة الماضية .

فى هذا السياق أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها أمس الأحد عن قيام عشر محافظ استثمارية مملوكة للشركتين ببيع حصصا فيها بقيمة إجمالية 11.2 مليون جنيه.

ونفذت عشر محافظ استثمارية مملوكة للشركتين عملية بيع من حصصها فى شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى بقيمة إجمالية 13.4 مليون جنيه.

كذلت نفذت ست محافظ تابعة للشركتين عمليات بيع من حصتها فى شركة النصر للملابس والمنسوجات ” كابو” بقيمة إجمالية 11.4 مليون جنيه.

كما أفصحت شركة مصر للزيوت والصابون عن قيام ثلاث محافظ استثمارية مملوكة لشركة مصر للتأمين ببيع حصة فيها بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه.

وباعت محفظتى تأمين تابعة لمصر للتأمين حصة فى شركة مصر لأسمنت قنا بقيمة إجمالية 8.6 مليون جنيه تقريبا.