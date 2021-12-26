نقل وملاحة

7 لاعبين يتبارون على تشغيل 200 أتوبيس نقل جماعى لحين الانتهاء من تنفيذ مترو أنفاق الإسكندرية

لفترة 4 سنوات على أقصى تقدير
مدحت إسماعيل 9:08 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21 9:08 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21

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علمت «المال» من مصادر مطلعة أن 7 شركات نقل جماعى عاملة فى القاهرة، تقدمت بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على مناقصة تشغيل حافلات فى نطاق محافظة الإسكندرية للعمل كبديل لخط قطار أبوقير الحالى، والذى سيتم وقفه قريبا لتحويله إلى مترو أنفاق.

وقالت المصادر إن عدد الأتوبيسات المستهدف تشغيلها فى نطاق مسار القطار والمناطق المار بها حالياً تصل إلى 200 حافلة، ستعمل فقط لمدة 3 إلى 4 سنوات على أقصى تقدير، وهى فترة تنفيذ مشروع المترو بدلا من القطار الحالى.

مصادر: سعر تذكرة الرحلة لن يتجاوز 3 جنيهات ولا تختلف كثيرا عن قطار أبوقير فى شكله الحالي

وأوضحت أن من بين المتنافسين على المناقصة شركات: «الإنجليزية، والسادس من أكتوبر، والإبراهيمية»، مشيرة إلى أن تشغيل هذه الأتوبيسات هدفه توفير خدمة بديلة لسكان محافظة الإسكندرية بسعر تذكرة يتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات على أقصى تقدير، وهى قريبة جداً من سعر تذكرة قطار أبوقير.

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ويتناسب مشروع المترو الجديد مع استراتيجيات مؤسسات التمويل الدولية، وبالتحديد أولوياته من حيث تحسين جودة واستدامة خدمات البنية التحتية فى البلاد من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وكذلك التحول إلى الاقتصاد الأخضر، خاصة فى النقل العام.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التشغيل الآمن واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة فى تخفيف الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، وسيساهم فى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا فى الساعة فى الاتجاه إلى 60000 «فى المرحلة الأولى من أبو قير إلى محطة مصر»، ويساعد فى تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 80 كم، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

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ويمتد خط سكك حديد «أبو قير- الإسكندرية» الحالى على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مرورًا بوسط المدينة ، ومساره مواز لخط سكك حديد «القاهرة- الإسكندرية» لمسافة 5.7 كم، وتشمل هذه المسافة 3 محطات هى «سيدى جابر والحضرة والإسكندرية»، ويبلغ الطول الحالى للخط 21.7 كم وعدد المحطات 16 ومتوسط المسافة بينها 1450 مترًا.

يشار إلى أن الدولة تساهم فقط بنسبة %15 من تكلفة مشروع إنشاء خط مترو أنفاق الإسكندرية، والذى سيكون بديلا لخط قطار أبو قير، وتبلغ تكلفته الإجمالية المقدرة نحو 1.71 مليار دولار.

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ويشمل المشروع 3 مراحل، تستغرق 3 سنوات من بداية استلام المواقع، ويبدأ مسار المرحلة الأولى من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر، بطول 21.7 كم، والثانية تمتد من محطة مصر حتى الكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» بطول 20.3 كم، والأخيرة من الكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» حتى مدينة برج العرب بطول 30 كم.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن عدد المستخدمين للخط فى الوقت الحالى يقدر نحو 50 ألف راكب يوميا، وسيصل عدد المحطات فى التصميمات المقرر تنفيذها إلى 16 محطة سطحية، إلى جانب إنشاء ورشة لعمرة الوحدات المتحركة على الخط.

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بقلم مدحت إسماعيل

صحفي إقتصادي – رئيس قسم النقل في جريدة المال وعضو نقابة الصحفيين المصريين.

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