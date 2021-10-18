7 كيانات محلية تتقدم بعروضها للمنافسة على أكبر ممارسة توريد كابلات كهربائية

منها «إيجيماك» و«كابلات مصر» و«الجيزة باور»

تقدمت 7 شركات محلية بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على أكبر ممارسة مطروحة على الشركات المحلية لتوريد كابلات كهربائية بكميات تتجاوز ألف كيلومتر ذات جهد متوسط.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء- فى تصريحات لـ«المال» – أن الشركات السبع المتقدمة للممارسة منها: «الجيزة باور»، و«العالمية للكابلات»، و«كابلات مصر»، و«إيجيماك»، و«الجيزة للكابلات»، بالإضافة إلى شركتين أخريين لم تفصح عنهما.

وأوضحت المصادر أنه جارٍ إجراء مفاوضات سعرية مع المتقدمين وتحليل العروض الفنية، لافتة إلى أن الممارسة تم طرحها عن طريق لجنة الاحتياجات المركزية بشركة شمال القاهرة للتوزيع.

وتعد تلك الممارسة هى الأضخم والأكبر منذ بداية العام المالى 2022-2021 نظراً للتوسعات التى تنفذها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية عبر الخطط الاستثمارية لها ومشروعات «حياة كريمة» ومشروعات الدولة القومية الأخرى بمختلف القطاعات.

وأضافت المصادر أن «شمال القاهرة» طرحت الممارسة نيابة عن باقى شركات توزيع الكهرباء، على أن تقوم بفحص العروض وترسيتها على الفائز، ثم تتسلم الكميات بواقع جزء سيتم توريده إلى مخازنها والآخر لمخازن بعض الشركات المماثلة.

وتستحوذ شركتا «القناة لتوزيع الكهرباء» و«جنوب الدلتا» على النصيب الأكبر من تلك الكابلات التى تم طرحها، على أن يتم التوريد خلال شهرين إلى 6 شهور وفقاً لاحتياجات كل شركة.

كانت «المال» قد نشرت فى سبتمبر الماضى أن «الكهرباء» ستطرح مناقصات وممارسات كبرى على الشركات العاملة فى السوق المصرية خلال أسابيع، لتوريد احتياجات الكيانات التابعة لها ولتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية، بضريبة قيمة مضافة تصل إلى %5 بدلاً من %14.

ويبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع 35 ألفا خلال 2015، ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء لنحو 37 مليونا على مختلف الجهود المنخفض والمتوسط والفائق، متوقع وصولهم إلى 38 مليونا بنهاية 2021.