طاقة

7 كيانات محلية تتقدم بعروضها للمنافسة على أكبر ممارسة توريد كابلات كهربائية

منها «إيجيماك» و«كابلات مصر» و«الجيزة باور»
عمر سالم 9:15 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21 9:15 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدمت 7 شركات محلية بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على أكبر ممارسة مطروحة على الشركات المحلية لتوريد كابلات كهربائية بكميات تتجاوز ألف كيلومتر ذات جهد متوسط.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء- فى تصريحات لـ«المال» – أن الشركات السبع المتقدمة للممارسة منها: «الجيزة باور»، و«العالمية للكابلات»، و«كابلات مصر»، و«إيجيماك»، و«الجيزة للكابلات»، بالإضافة إلى شركتين أخريين لم تفصح عنهما.

وأوضحت المصادر أنه جارٍ إجراء مفاوضات سعرية مع المتقدمين وتحليل العروض الفنية، لافتة إلى أن الممارسة تم طرحها عن طريق لجنة الاحتياجات المركزية بشركة شمال القاهرة للتوزيع.

اقرأ أيضا  أسعار البترول تقفز لأعلى مستوى فى 3 سنوات.. وبرنت يلامس 85 دولارًا للبرميل

وتعد تلك الممارسة هى الأضخم والأكبر منذ بداية العام المالى 2022-2021 نظراً للتوسعات التى تنفذها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية عبر الخطط الاستثمارية لها ومشروعات «حياة كريمة» ومشروعات الدولة القومية الأخرى بمختلف القطاعات.

وأضافت المصادر أن «شمال القاهرة» طرحت الممارسة نيابة عن باقى شركات توزيع الكهرباء، على أن تقوم بفحص العروض وترسيتها على الفائز، ثم تتسلم الكميات بواقع جزء سيتم توريده إلى مخازنها والآخر لمخازن بعض الشركات المماثلة.

اقرأ أيضا  تفاصيل موافقة «صناعة البرلمان» على 3 مشروعات قوانين اليوم

وتستحوذ شركتا «القناة لتوزيع الكهرباء» و«جنوب الدلتا» على النصيب الأكبر من تلك الكابلات التى تم طرحها، على أن يتم التوريد خلال شهرين إلى 6 شهور وفقاً لاحتياجات كل شركة.

كانت «المال» قد نشرت فى سبتمبر الماضى أن «الكهرباء» ستطرح مناقصات وممارسات كبرى على الشركات العاملة فى السوق المصرية خلال أسابيع، لتوريد احتياجات الكيانات التابعة لها ولتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية، بضريبة قيمة مضافة تصل إلى %5 بدلاً من %14.

اقرأ أيضا  أزمة الطاقة في بكين ونيودلهي تطيح بأسواق الأسهم والسندات في العالم

ويبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع 35 ألفا خلال 2015، ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء لنحو 37 مليونا على مختلف الجهود المنخفض والمتوسط والفائق، متوقع وصولهم إلى 38 مليونا بنهاية 2021.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

خبراء يحددون روشتة للحد من ارتفاعات مشتقات الوقود محليا

نسمة بيومي 7:34 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

تعرف على أحدث حركة تنقلات وترقيات بقطاع البترول

نسمة بيومي 11:20 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

تفاصيل موافقة «صناعة البرلمان» على 3 مشروعات قوانين اليوم

ياسمين فواز 7:43 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

«المصرية لنقل الكهرباء» توقع عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بأكتوبر

عمر سالم 7:17 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

7 مشروعات تكرير باستثمارات 86 مليار جنيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

نسمة بيومي 4:09 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

الملا : مصر وقعت 99 اتفاقية بترولية باستثمارات 17 مليار دولار فى 7 سنوات

نسمة بيومي 3:43 م, الأحد, 17 أكتوبر 21