7 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

بدور إبراهيم:أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بمدينة العاشر من رمضان بالقطع التالية (171 بالمجاورة 21، 209 بالمجاورة 10، 111/1 بالمجاورة 6 تقسيم المهندسين، 110 بالمجاورة 94) بجانب قرار لإزالة التعديات على الحوشة الزراعية ر

بدور إبراهيم:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بمدينة العاشر من رمضان بالقطع التالية (171 بالمجاورة 21، 209 بالمجاورة 10، 111/1 بالمجاورة 6 تقسيم المهندسين، 110 بالمجاورة 94) بجانب قرار لإزالة التعديات على الحوشة الزراعية رقم 65 بالغابة السابعة، وتتمثل المخالفات في البناء علي منطقة الردود الخلفي والجانبي، وبناء ردود عبارة عن سور مسلح وسملات وأعمدة وبناء محال بالردود علي الشارع الخلفي، وبناء الدور الثاني علوي وحوائط وأعمدة الدور الثالث علوي، وضم الردود بجميع الأدوار، وذلك بدون ترخيص، وبالمخالفة للترخيص الصادر.

كما أصدر قراراً إدارياً لتصحيح مخالفات البناء بالقطعة رقم 17 بلوك 18044 بالحي التاسع بمدينة العبور، والمتمثلة في عمل بدروم وزيادة النسبة البنائية بدون ترخيص، وبالمخالفة للترخيص الصادر.

وأصدر وزير الإسكان قراراً إدارياً بإزالة مخالفات البناء بالقطعة رقم 10 بلوك 3004 بالمجاورة الأولي بالحى الثالث بمدينة المنيا الجديدة، والمتمثلة في بناء الدور الثالث علوي بدون ترخيص، وبالمخالفة للترخيص الصادر.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.