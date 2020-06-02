7 فنادق حصلت على شهادة «السلامة الصحية » لإعادة التشغيل

أعلنت وزارة السياحة تسليم شهادة السلامة الصحية المعتمدة إلي 7 فنادق بثلاثة محافظات هي جنوب سيناء والقاهرة ودمياط لإعادة التشغيل

جاء ذلك بعد التاكد من استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة واقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة وصل إلي 85 فندقا

وأشارعبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إلي تزايد أعداد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية، حتي وصلت حتي الآن إلي ٨٥ فندقا.

تعرف علي أسماء الفنادق الحاصلة على الشهادة

وأضاف أن لجان الفحص، أقرت باستيفاء ٤ فنادق في محافظة جنوب سيناء وهي فندق موسي كوست، ومون بيتش ريزورت برأس سدر، ومنتجع جراند روتانا، وفندق تروبيتل نعمة باي بشرم الشيخ، وفندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر ، وفندقين بمحافظة القاهرة هما فندقي القاهرة دوست تاني ليكفيو، و ذا ويستن كايرو جولف آند سبا قطامية ديونز بالقاهرة الجديدة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.