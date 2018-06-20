7 علامات بسوق السيارات تبدأ حملاتها التسويقية الصيفية بالساحل الشمالى

أبرزها فولكس فاجن وأودى وسيات وفورد شريف عيسى أعلنت 7 علامات تجارية بسوق السيارات عن بدء حملاتها التسويقية الصيفية بالساحل الشمالى سواء بتقديم طرازاتها الجديدة، أو تدشين مراكز خدمة سريعة لتقديم خدمات الصيانة الدورية والطارئة. ومن أبرز العلامات التجارية المشاركة بنماذج عرض أو بمراك

أبرزها فولكس فاجن وأودى وسيات وفورد

شريف عيسى

أعلنت 7 علامات تجارية بسوق السيارات عن بدء حملاتها التسويقية الصيفية بالساحل الشمالى سواء بتقديم طرازاتها الجديدة، أو تدشين مراكز خدمة سريعة لتقديم خدمات الصيانة الدورية والطارئة.

ومن أبرز العلامات التجارية المشاركة بنماذج عرض أو بمراكز صيانة : فولكس فاجن، وأودى، وسيات، وسكودا، وفورد، وجاكوار، ولاند روفر.

وقال مصدر بشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، إن الشركة قررت بدء حملاتها التسويقية الصيفية بتقديم خدمات الصيانة السريعة لعملاء أودى وفولكس فاجن بالساحل الشمالى، بتدشين مركز صيانة لها بمحطة توتال بالقرب من مارينا 5.

وأشار المصدر إلى أن الشركة مازالت تبحث إمكانية اقامة جناح بعدد من القرى السياحية بغرض عرض طرازات العلامتين الألمانيتين، وإتاحة فرصة اختبار قيادة للتعرف على مواصفات الطرازات المتوافرة من كلتا العلامتين، إلا ان توقيت بدء تلك الفاعليات لم يتحدد بعد.

وكشف المصدر عن تقديم فولكس فاجن مصر لأحداث طرازاتها بالسوق المحلى أرتيون خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين، من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا”، والمقرر اقامته بنهاية سبتمبر المقبل.

وتخطط فولكس فاجن لبيع ما يقرب من 2000 سيارة بنهاية العام الجارى، فيما تستهدف أودى تسليم ما يقرب ما بين 800 إلى 1000 سيارة محلياً.

* خطة 1000 سيارة

ومن جانبها، قالت نهى المليجى، رئيس قطاع سيات بشركة كيان للتجارة والإستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا، إن الفترة الماضية شهدت افتتاح كيان مركز خدمة سريع بالساحل الشمالى ليشمل كافة علامات فولكس فاجن جروب خاصة وان تلك العلامات تتشابه فى العديد من المكونات وقطع الغيار اللازمة لصيانتها.

وأشارت إلى تبنى كيان – سيات خطة تستهدف عرض كافة طرازات العلامة الأسبانية المطروحة بالسوق المحلى سواء ليون، وابيزا، وتوليدو، واتيكا بالساحل الشمالى، ضمن مساعيها لدفع حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، بغرض الوصول لمستهدفاتها من المبيعات.

ومن الجدير بالذكر ان كيان تستهدف بيع 1000 سيارة سيات بنهاية العام الجارى.

وتابعت “كيان ايجيبت والمصرية التجارية وأوتوموتيف ستستمران فى تقديم خدمات الصيانة السريعة، بالإضافة إلى تقديم طرازات عدد من علاماتها التجارية حتى نهاية الصيف”.

وأضافت المليجى إلى أن سيات خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى تمكنت من تحقيق تقدم فى مبيعاتها بالسوق المحلى بنسبة تصل إلى 15%، مقارنه بنفس الفترة من العام الماضى.

وعن إمكانية تقديم سيات أورونا بنموذجها بالساحل الشمالى، قالت إن توفيرها حالياً أمر فى غاية الصعوبة، مضيفة أن خطة كيان سيات تستهدف تقديم السيارة للجمهور خلال معرض أوتوماك – فورميلا المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز كيان مُقام حالياً فى الساحل الشمالى بمحطة توتال أمام بواية مارينا 5 لتقديم خدمات الصيانة لسيارات فولكس فاجم وأودى وسيات وسكودا طوال فصل الصيف فى الفترة من الساعة 12 ظهراً، وحتى العاشرة مساء.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل”، وكيل سيارات فورد فى مصر، عن تدشين مركز خدمتها السريع بالساحل الشمالى لخدمة عملاء العلامة التجارية الأمريكية خلال فصل الصيف، وذلك داخل محطة توتال بالساحل الشمالى، مع إعلانها تقديمها عرض فحص السيارة مجاناً، عند إجراء عمليات الصيانة الدورية أو الطارئة.

وقالت نورهان أشرف، مدير تسويق جاكوار ولاند روفر بشركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وكلاء سيارات جاكوار، ولاند روفر، وبنتلى، ومازيراتى، انها بصدد تدشين نموذجين لعرض طرازات العلامتين جاكوار ولاند روفر فى عدد من القرى السياحية بالساحل الشمالى مثل مراسى، على ان يستمر حتى نهاية شهر يوليو.

وأشار هانى مفتاح، مدير قطاع التسويق بشركة الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سيارات بورش، إنها ما زالت تدرس مدى امكانية مشاركتها فى العروض التسويقية التى تجريها الشركات خلال فصل الصيف، بالقرى السياحية، والتى تستهدف تنشيط حركة المبيعات.