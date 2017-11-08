7 عطور تميز الشخصيات تتصدرها الفانيليا.. تعرف عليها

ياسمين فواز قالت خبير التجميل غادة حمدان، إن هناك اختلافات بين كل عطر عن غيره تميزه، مما يجعلها سببًا أساسيًا في تمشيها مع الشخصية واحتياجات كل فرد، مشيرة إلى أن العطور أصبحت في الوقت الحالي تتداخل في عدد كبير من مستحضرات التجميل وعلى رأسها الكريم، وصابون الحمام، والشاور جيل وأغلب مستحضرات العناية

ياسمين فواز

قالت خبير التجميل غادة حمدان، إن هناك اختلافات بين كل عطر عن غيره تميزه، مما يجعلها سببًا أساسيًا في تمشيها مع الشخصية واحتياجات كل فرد، مشيرة إلى أن العطور أصبحت في الوقت الحالي تتداخل في عدد كبير من مستحضرات التجميل وعلى رأسها الكريم، وصابون الحمام، والشاور جيل وأغلب مستحضرات العناية بالجسم.

وفندت حمدان نوعيات العطور المختلفة، والتي جاء على رأسها “رائحة الفانيليا”، والتي تعد واحدة من أفضل الروائح التي تجذب الرجل والمرأة أيضاً، وذلك لأنها مثيرة للرغبة الجنسية، كما أنها تعمل على تحسين العلاقة الحميمية وتقلل بشكل طبيعي من مستويات التوتر.

وأضافت أن المسك يأتي في المرتبة الثانية، حيث دائما يستخدم في العطور الرجالي والحريمي فهو ذو رائحة دافئة تنتشر بسهولة وله جاذبية كبيرة، كما أنه يضفي مزيدا من الرومانسية والراحة النفسية إلى الأجواء، فيما يأتي الياسمين في المرتبة الثالثة والذي يعتبر من الروائح المفضلة لدى الرجل، لأن له رائحة ليست مثل باقي الزهور الأخرى ، فهو يخلق أجواء من الرومانسية خاصة عند دخولها كعنصر فعال في مستحضرات العناية بالجسم.

وأشارت حمدان، أن الليمون يأتي في المرتبة الرابعة، حيث يصنف أحد أهم الروائح المنعشة التي يمكنك شراء العديد من منتجات العناية بالجمال التي تحتوي عليها ، فهي تتسبب في الشعور بالنشاط بشكل طبيعي، وتجعل الشخص يشعر بأنه أصغر من سنة لما تضفي علية من حيوية وانطلاق، فيما يأتي “جوز الهند” في المرتبة الخامسة والذي يعطي شعورًا بالهدوء ويساعد في التخلص من التوتر لأنها توحي بإحساس الشمس والشاطئ وقضاء عطلة سعيدة.

وأضافت حمدان، أن ” التوت” يأتي في المرتبة السادسة، لرائحته المميزة والخفيفة وتساهم في تحقيق جاذبية لمن يضعها، مؤكدة أن الدراسات الحديثة أكدت أن رائحة التوت تحقق الشبع وتجبر الخلايا على طرد ما بها من سموم ، فينشأ عن ذلك نقصان في الوزن بشكل طبيعي.

وأنهت حمدان تصنيفها للعطور بالمرتبة السابعة والتي احتلتها “رائحة الخوخ”، باعتباره أحد أهم الروائح الهادئة والراقية والتي تحقق معادلة الهدوء النفسي والشعور بالنشاط في نفس الوقت، بالإضافة إلى أنه وعند دخول رائحته في مستحضرات العناية بالبشرة يشعر من يستخدمها بأن بشرته تحولت إلى قطعة من المخمل الناعم.