7 عروض للبيت الفنى للمشاركة بالمهرجان القومى للمسرح

سلوى عثمان قال إسماعيل مختار،رئيس البيت الفنى للمسرح ،إن لجنة اختيار العروض انتهت من ترشيح عروض البيت الفنى للمسرح للمشاركة ضمن فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته العاشرة والذى من المقرر إقامته فى الفترة ما بين ١٣ إلى ٢٧ يوليو القادم، سواء فى المسابقة الرسمية أو ضمن مسابقة العروض

سلوى عثمان



قال إسماعيل مختار،رئيس البيت الفنى للمسرح ،إن لجنة اختيار العروض انتهت من ترشيح عروض البيت الفنى للمسرح للمشاركة ضمن فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته العاشرة والذى من المقرر إقامته فى الفترة ما بين ١٣ إلى ٢٧ يوليو القادم، سواء فى المسابقة الرسمية أو ضمن مسابقة العروض المختارة.

وقد قامت اللجنة بترشيح ٤ عروض ضمن المسابقة الرسمية وهى: “قواعد العشق ٤٠” من إخراج عادل حسان، إنتاج فرقة المسرح الحديث، “الجلسة – شغل عفاريت” من إخراج مناضل عنتر ، “يوم أن قتلوا الغناء” من إخراج تامر كرم، “واحدة حلوة” من إخراج أكرم مصطفى، وهى من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

أما فى مسابقة العروض المختارة فقد رشحت اللجنة ثلاثة عروض وهى ” شامان” من إخراج سعيد سليمان، ” لعبة العراف” من إخراج عمر الشحات، وهما من إنتاج مسرح الغد وعرض ” واحد تانى” إخراج شادى سرور، من إنتاج مسرح الطليعة.

وأضاف مختار أن اللجنة المشكلة من مجموعة من الأساتذة المتابعين والمتخصصين بالمسرح راعوا فى اختياراتهم الجودة الفنية والقدرة على المنافسة والاحترافية فى مختلف عناصر العرض المسرحى، لتمثل هذه العروض البيت الفنى للمسرح بالمهرجان كجهة احترافية، و قام البيت الفنى للمسرح باعتماد قرار اللجنة دون تدخل، وأكد أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة فى اختيار العروض نظرا لتقارب مستوى العروض من حيث جودتها وتميزها.