7 طرق من «حماية المستهلك» للإبلاغ عن بيع السجائر بأعلى من الثمن

حذر جهاز حماية المستهلك التجار من احتكار السلع وبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي لعدم تطبيق الغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك والتي تصل إلى مليون جنيه، بعد ورود شكاوى كثيرة تتعلق ببيع السجائر بأسعار أعلى من الثمن في مختلف العديد من المحافظات.

وطالب الجهاز المواطنين بعدم شراء أي سلعة من التجار إلا من خلال التأكد من السعر الرسمي لها، إذ أن هناك تجار يحاولون استغلال أزمة السجائر ويقومون ببيعها بضعف سعرها للمواطنين.

ويقوم الجهاز بشن حملات مستمرة على التجار والأكشاك في المحافظات والميادين للتأكد من بيع السجائر بالسعر الرسمي من خلال أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية الذين يقومونن بعمل محاولات شراء وهمية للتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار المعلنة من الشركة المصنعة.

«المال» في السطور التالية، تنشر الطرق والخطوات التي يتبعها المواطنون لتقديم الشكاوى للجهاز في حال بيع السلع أو السجائر بأعلى من سعرها وهي كالأتي:

يمكن للمواطنين التواصل مع الجهاز عبر رقم «الواتس آب» 01281661880، في القاهرة الكبرى.

خصص الجهاز رقم «واتس آب» آخر متاحًا للمواطنين في المحافظات المختلفة، هو 01030000602.

في حال عدم الرغبة في التواصل عبر تطبيق «واتساب»، يمكن الاتصال بالجهاز عبر رقم «19588» في القاهرة والإسكندرية.

الذهاب إلى أقرب مكتب بريد تابع له، وملء البيانات الموجودة في استمارة الشكوى دون أية نقود.

يتيج جهاز حماية المستهلك إمكانية إرسال الشكاوى عبر الفاكس على رقم 0233030170.

هناك خيار آخر لإرسال الشكاوى وهو الضغط على خيار تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي للجهاز.

يمكن للمواطنين الذهاب مباشرة لمقر «الجهاز» في 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 بالقرية الذكية، وفي تلك الحالة يسلِّم الشكوى بيده.

«مصادر»: ضبط ما يقارب من 15 ألف علبة مجهولة المصدر وتحرير 700 محضرا

في سياق متصل، أكدت مصادر مسؤؤلة داخل جهاز حماية المستهلك، أن هناك ما يقارب من 20 فرع للجهاز في المحافظات يشنون حملات يومية على المحال والأسواق للتأكد من عدم بيع السلع بأسعار أعلى من الثمن بالإضافة إلى التأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين.

ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز وجه بالتنسيق بين أفرع الجهاز في المحافظات القريبة بعضها البعض والتي لا يوجد بها أفرع للجهاز لشن حملات على التجار والأسواق، لافتة إلى أن الجهاز حرر الفترة الماضية حوالي 2000 محضر لبيع السجائر بأعلى من الثمن منذ بدء أزمتها حتى الآن.

وأشارت إلى أن ضبيطات السجائر المهربة ومجهولة المصدر والغير مدون عليها أي علامات تدل على صنعها تخطت الـ15 ألف علبة حتى الآن، لافتة إلى أن الحملات على المحال التجارية والأسواق مستمرة على مدار اليوم والساعة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك.