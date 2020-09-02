7 شركات مقاولات مصرية تسعى لاقتناص أعمـال سكنيـة وبنيـة تحتيـة بالعـــراق

كشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء، عن الموافقة المبدئية لتوجه 7 شركات بمختلف التخصصات من كبرى شركات المقاولات المصرية إلى العراق لتنفيذ مشروعات بناء بها، مع تحديد احتياجات الجانب العراقى للمشروعات المطلوبة.

يأتى ذلك بعد أن التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئيس الاتحاد العربى لمقاولى التشييد والبناء، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، على السنافى، لبحث سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات والتجارب المصرية فى مجال البناء والتنمية العمرانية للدولة العراقية.

المقاولون العرب وطلعت مصطفى وبتروجيب وسامكو للطرق والحداد.. الأبرز

وقال عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن اللقاء الذى جمع رئيس الاتحاد العربى وممثلى الشركات المصرية وهى: المقاولين العرب، وبتروجيت، وطلعت مصطفى، وسامكو للطرق والكباري، وشركة الحداد، ومصر كونتراكت، وشركة أخرى، تم التأكيد خلاله على أهمية دور المقاول العربى والمصرى تحديداً فى تنمية وإعمار الدول التى تحتاج إلى الإعمار.

وأشار إلى أن هناك عدة شركات مقاولات قامت بإنجاز عدد من المشروعات فى العراق قبل الغزو الأمريكى، وبالتالى فالشركات المصرية لديها خبرة التعامل مع هذه المشروعات.

و كان عاصم الجزار قد رحب بالتعاون المشترك بين مصر والعراق فى جميع المجالات، ونقل الخبرات المصرية فى مجال إنشاء الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، سواءً محدودى أو متوسطى الدخل، أو أصحاب الدخول المرتفعة.

وأوضح عبد العزيز أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً متبادلاً بين رئيس الاتحاد العراقى مع وزارة الإسكان العراقية لتحديد المشروعات، لافتا إلى أنه سيتم دعوة وفد من الحكومة العراقية لزيارة مصر و مناقشة تلك المشروعات مع وزير الإسكان عاصم الجزار، وإجراء جولات ميدانية لمتابعة المشروعات العملاقة التى تنفذها مصر بأيدى شركاتها المصرية.

يذكر أن على السنافى رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس الاتحاد العراقى كان قادما برسالة من وزيرة الإسكان العراقية لوزير الإسكان فى مصر، تعلن فيها عن الاحتياج لخبرات شركات المقاولات المصرية.

وأعلن الجزار عن استعداد شركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروعات التى يحتاجها العراق بعد تحديدها بحيث يتم الانتهاء منها فى فترة وجيزة وبأسعار مناسبة وفائدة معقولة.

وأفاد رئيس الاتحاد الأفريقى بأن الجانب العراقى أعلن عن احتياجه لشركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مشروعات تتعلق بالبنية الأساسية وكذلك مشروعات الإسكان بأنواعه، وأيضا مشروعات مياه وصرف صحى وكهرباء وطاقة وطرق وكبارى وغيرها.

وأوضح أنه سيتم انتظار رد وزارة الإسكان العراقية بخصوص المشروعات التى ترغب فى أن تنفذها شركات المقاولات المصرية كبداية، بالإضافة إلى عمل شراكات بين الشركات المصرية والعراقية خلال التنفيذ.

وأفاد عبد العزيز بأنه تم تكليف أمين عام اتحاد المقاولين العرب فى مصر بتسجيل بيانات الشركات المصرية بتفاصيلها وإرسالها للاتحاد العراقي، بحيث يتم ترتيب زيارة بين شركات المقاولات المصرية والعراقية لبحث كيفية التشارك، وبحث المشروعات المتاحة فى الوقت الحالى.

وأشار رئيس الاتحاد الأفريقى إلى أن الوضع الأمنى بالعراق أصبح مستقراً بنسبة تقترب من %90 وبالتالى لا يوجد مخاوف على عمل الشركات المصرية هناك.