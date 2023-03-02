7 شركات مصرية ضمن أغلى 100 علامة تجارية فى الشرق الأوسط لعام 2023

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة براند فاينانس لتقييم العلامات التجارية انضمام 7 شركات وبنوك مصرية ضمن أغلى 100 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023.

وذكر تقرير “براند فاينانس”، الذي اطلعت عليه “المال”، أن القائمة ضمت كلًّا من: “البنك الأهلي المصري وأوراسكوم كونستراكشون وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والشرقية للدخان والمصرية للاتصالات والسويدي إليكتريك”.

وأوضح تقرير “براند فاينانس” أن ترتيب الشركات على التوالي جاء على النحو التالي: 64 و66 و72 و81 و86 و92 و98.

وتضع مؤسسة براند فاينانس عددًا من العوامل لتقييم قوة العلامة التجارية، أبرزها الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال.

فيما تُعرَف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة، إذ يتم استخدامها في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة‪.

وتعدّ براند فاينانس التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية للشركات.

ويقع مقر مؤسسة براند فاينانس الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة.

وتعمل مؤسسة براند فاينانس على تقييم أكثر من 3500 علامة تجارية سنويًّا في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية.

وتنشر المؤسسة ما يقرب من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والبلدان.