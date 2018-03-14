7 شركات عقارية تفوز بجوائز سيتي سكيب

المال- خاص خاض 33 منافسا في مجال التطوير العقاري والهندسة المعمارية – للمنافسة على مشاريع المدن المتكاملة و مجتمعات حضرية مستدامة من جميع أنحاء مصر، ضمن جوائز سيتي سكيب مصر لعام 2018. وتنافست كبريات شركات التطوير العقاري و المعماريين على الفئات…

المال- خاص

خاض 33 منافسا في مجال التطوير العقاري والهندسة المعمارية – للمنافسة على مشاريع المدن المتكاملة و مجتمعات حضرية مستدامة من جميع أنحاء مصر، ضمن جوائز سيتي سكيب مصر لعام 2018.

وتنافست كبريات شركات التطوير العقاري و المعماريين على الفئات الثامنة برعاية شركة Maisonette القابضة و شركة جي ال ال.

من جانبها، قالت إيمان عيسى، مديرة مؤتمر سيتي سكيب، خلال فاعليات الحفل الذي أقيم أمس، إن حفل الجوائز يعد منصة لعرض الرؤى المستقبلية للمجتمعات الحضرية في مصر، من خلال تكريم رواد التصميم والقادة الفكريين في مشاريع رائدة لتنشط قطاع العقارات في البلاد.



وحصلت شركة بالم هيلز للتعمير على جائزة المشروع التجاري، عن مشروعها بالم سنترال في مدينة السادس من أكتوبر، في حين حصل مسجد الشيخ زايد الكبير من مجموعة كابيتال جروب العقارية على جائزة المجتمع والثقافة والسياحة.



وقال المعمارى عبد الحليم ابراهيم، رئيس شركة CDC Principal of Abdelhalim ، عن مشروع المسجد الكبير بالشيخ زايد : إن “تلك الجائزة لا تعتبر تقديراً لعملنا فحسب بل إنها تشجيعاً للتصميمات المعمارية المبتكرة فى السوق المصرى.



وفازت شركة مدار للتطوير العقارى بجائزة الترفيه والضيافة عن مشروع “توكانا”، وفازت شركة سوديك بجائزة أفضل مشروع سكنى فئة مبانى منخفضة الى متوسطة (كائنة) عن مشروع “فورتى ويست”



وأوضح رامى رأفت، مدير التطوير التنفيذى لشركة سوديك، أن هدف الشركة الأول هو التميز فى توفير افضل تجربة ممكنة للعملاء والمجتمع ويشرفنا تكريمنا على هذه المجهودات.



وقال هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للأستثمار العقارى، أنه لمن دواعى سرورنا استلام جائزة أفضل مشروع سكنى فئة مبانى منخفضة إلى متوسطة (مستقبلى) عن مشروع “هضبة”.



وأعرب شكرى عن امتنانه من اختيار الشركة من ضمن العديد من المتقدمين المؤهلين للفوز.

وتقدم شكرى بالنيابة عن مجموعة رؤية، بالشكر لمعرض ومؤتمر سيتى سكيب على الاستمرار فى دعم وتشجيع سوق العقارات.



بينما حصد المطور العقاري، الشرقيون للتنمية العمرانية، جائزة أفضل فئة مبانى سكنية منخفضة إلى متوسطة عن مشروعها كوربة رويال ريذيدنس في حين حصد مشروع ريفيت لشركة الأهلي للتنمية العقارية جائزة افضل مشروع تجزئة.

قال أيمن وجدي رئيس العمليات بشركة صبور الأهلي للتنمية العقارية رؤيتنا مكرسة لخدمة ليس فقط عملائنا ولكن مجتمعات المنطقة مع أفضل الخدمات المتاحة لدينا.

و منحت جائزة أفضل فريق تسويق، لفريق مشروع دجلة لاندمارك المطور من قبل شركة معمار المرشدي

وينعقد المؤتمر وحفل جوائز سيتي سكيب مصر تمهيدا للمعرض الذي سيقام أخر هذا الشهر من 28 إلى 31 مارس في مكانه الجديد وهو مركز مصر الدولي للمعارض بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

ويضم معرض سيتي سكيب مصر 2018 أكثر من 70 عارض من مصر و العالم، والراعى البلاتينى لمعرض سيتى سكيب هذا العام هو شركة بروجكتس للتطوير العقارى.



ويعتبر معرض سيتي سكيب مصر أحد الأحداث المملوكة لشركة إنفورما إكزيبيشنز ، وتتولى إنفورما إكزيبيشنز تنظيم أكثر من 220 معرضًا تجاريًا واستهلاكيًا سنويًا في شتى أنحاء العالم.

وانطلق معرض سيتي سكيب لأول مرة في عام 2002 في دبي ، ومنذ ذلك الحين، حقق هذا الاسم نموًا كبيرًا ليصبح أضخم حدث عقاري على مستوى العالم ويضم تحت مظلته مجموعة من الأحداث في دول الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا وتركي، ومنذ انطلاقه، استقبل معرض سيتي سكيب أكثر من 500 ألف متخصصا ومستثمرا عقاريا من أكثر من 160 دولة حول العالم.

